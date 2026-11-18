جوان آنلاین: سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

به گزارش تسنیم، از ترامپ پرسیدند: «منبعت کیه؟» گفت: «کوپر!»

They asked Trump, “Who’s your source?” He said, “Cooper! ”



انتشار این تصویر از سوی سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس، در حالی انجام شده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور دولت تروریستی آمریکا، در اظهارات و مواضع خود درباره تحولات منطقه، بار‌ها مدعی دسترسی به اطلاعات و منابع مختلف شده است. سردار حسین محبی در این پیام، بدون ارائه توضیحی جداگانه، با استفاده از یک تصویر و اشاره به نام «کوپر»، اعتبار منابع مورد استناد ترامپ را به چالش کشیده است.