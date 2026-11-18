رهبران احزاب موسوم به «ائتلاف تغییر» با تاکید بر ضرورت برکناری بنیامین نتانیاهو، تشکیل کابینه اضطراری به ریاست گادی آیزنکوت را اولویت فوری خود اعلام کردند.

جوان آنلاین: به نقل از شهاب، رهبران احزاب ائتلاف تغییر در بیانیه‌ای مشترک پس از نشست خود اعلام کردند که در این جلسه، روند مذاکرات برای تشکیل کابینه جدید و اقدامات اخیر برای تحقق اکثریت پارلمانی در کنست، از جمله انتخاب متان کاهانا به ریاست پارلمان رژیم صهیونیستی، بررسی شده است.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است که همه رهبران احزاب بر ضرورت تشکیل کابینه اضطراری به ریاست گادی آیزنکوت و جایگزینی بنیامین نتانیاهو در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتفاق نظر دارند و این موضوع را اولویت اصلی خود می‌دانند.

رهبران این احزاب همچنین وضعیت اضطراری پیش روی رژیم صهیونیستی در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی و بین‌المللی و حساسیت روز‌های آینده را مورد بررسی قرار دادند.

آنها توافق کردند که احزاب عضو ائتلاف با هماهنگی و سرعت بیشتری به همکاری ادامه دهند تا زمینه تحقق این هدف فراهم شود.

این موضع‌گیری پس از آن صورت می‌گیرد که متان کاهانا، نامزد ائتلاف تغییر، با کسب ۶۶ رأی در برابر ۵۲ رأی رقیب خود از حزب لیکود، به ریاست کنست انتخاب شد؛ تحولی که موقعیت مخالفان نتانیاهو را در پارلمان تقویت کرده است.