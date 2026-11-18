جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان به عنوان نامزد ریاست مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام تلویزیون فاکس نیوز، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، «حکیم جفریز» را رسماً به عنوان نامزد ریاست این مجلس معرفی کردند؛ اقدامی که او را در مسیر تبدیل شدن به نخستین قانون‌گذار سیاه‌پوستی قرار می‌دهد که ریاست این مجلس را برعهده می‌گیرد.

مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ ۳ ژانویه سال آتی میلادی، هم‌زمان با آغاز دوره جدید و در شرایطی که دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارند، رئیس جدید خود را انتخاب خواهد کرد.

تا امروز چهارشنبه، مشخص شده است که دموکرات‌ها در سال آینده میلادی دست‌کم ۲۵۷ کرسی در مجلس نمایندگان خواهند داشت، در حالی که نتایج ۷ رقابت انتخاباتی هنوز تعیین تکلیف نشده است.

حکیم جفریس با کسب ۲۵۱ رأی در رأی گیری برای ریاست دموکرات‌های مجلس نمایندگان در کنگره جدید پیروز شد. با این پیروزی قاطع، جفریس اکنون در مسیر تبدیل شدن به رئیس بعدی مجلس نمایندگان قرار دارد.