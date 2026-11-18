وزارت امور خارجه دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا در بیانیه‌ای اقدام عربستان در اعدام دو نفر از ساکنان القطیف را به شدت محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «العهد»، وزارت امور خارجه یمن در صنعا در واکنش به اعدام دو جوان ساکن القطیف، در بیانیه‌ای تأکید کرد: ما اقدام رژیم سعودی در قتل دو شهروند اهل القطیف را به شدت محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: این جنایت‌ها علیه مردم القطیف و دیگر ساکنان شبه جزیره عربستان بیانگر میزان وحشی‌گری رژیم سعودی است و ما همبستگی کامل یمن با اهالی القطیف و سایر مناطق شبه جزیره عربستان در برابر این ظلم و جنایت مستمر رژیم سعودی را اعلام می‌کنیم.

روز شنبه وزارت کشور عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام دو جوان به نام‌های «فاضل بن حسن بن عبداللله الصفوانی» و «جواد بن عبدالله بن علی قریریص» از اهالی منطقه شیعه‌نشین القطیف خبر داد.

وزارت کشور عربستان در بیانیه خود اتهام این دو جوان را «جرایم تروریستی» عضویت در یک سازمان خارجی، تیراندازی به نیرو‌ها و خودرو‌های امنیتی، در اختیار داشتن سلاح و مهمات و حمایت مالی از عملیات‌هایی در داخل عربستان اعلام کرد.