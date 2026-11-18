جوان آنلاین: به نقل از شفق نیوز، علی الزیدی نخست وزیر عراق دستور داد که امنیت منطقه جرف النصر در استان بابل با استقرار یگان‌های مشترک ارتش عراق، پلیس فدرال، حشد شعبی و پلیس انرژی تامین شود.

به گزارش مهر، بر اساس سندی که از دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق خطاب به سازمان حشد شعبی صادر شده است، یگان‌هایی از ارتش عراق مسئولیت تامین امنیت چند محور در این منطقه را بر عهده می‌گیرند و یگان‌های حشد شعبی نیز ماموریت تامین امنیت محور‌های دیگر تا مرز‌های جداکننده با فرماندهی عملیات کربلا را بر عهده خواهند داشت.

طبق این سند، یک گردان از پلیس انرژی نیز ماموریت حفاظت از خطوط انتقال نفت را بر عهده خواهد داشت.

همچنین یک ایست و بازرسی از سوی پلیس بابل در تقاطع الفاضلیه به سمت المسیب و یک ایست و بازرسی دیگر از سوی پلیس الانبار در مسیر العامریه الفلوجه ایجاد شود.

این طرح همچنین شامل بازگشایی مسیر المسیب ـ المبهانی ـ تقاطع الفاضلیه ـ العامریه الفلوجه است.

بر اساس این سند، گردان مبارزه با تروریسم مستقر در اردوگاه الحامضیه نیز به عنوان نیروی ذخیره فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق در این منطقه تعیین شده است تا در شرایط اضطراری وارد عمل شود.