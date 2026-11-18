یک بلوچ اهل سنت و مامور تامین امنیت منطقه کورین زاهدان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و ترور شد.

جوان آنلاین: از منابع محلی حاکیست این حمله مسلحانه امروز چهارشنبه در منطقه کورین بین شهرستان‌های زاهدان و خاش رخ داد.

به گزارش ایرنا، گفته می‌شود هدف این حمله یکی از بومیان اهل سنت به نام "پیرمحمد شه‌بخش" است که وظیفه تامین امنیت منطقه را بر عهده داشت.

تلاش خبرنگار برای اخذ جزئیات از نیروی انتظامی تا لحظه انتشار این خبر بی نتیجه ماند.

خبرنگار ایرنا از معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز موضوع را جویا شد که "علی خلیل آبادی" در پاسخ کوتاهی ضمن تایید اصل خبر گفت: هدف این‌گونه تحرکات کور و ترور یک فرد بی سلاح؛ ایجاد اختلاف و تفرقه‌افکنی میان صفوف متحد اقوام و مذاهب منطقه است.