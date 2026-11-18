مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی آماتور‌های جهان در هند در حال برگزاری است و نمایندگان اسنوکر ایران در دومین دیدار با یک برد و ۲ باخت دیدار را به پایان رساندند.

جوان آنلاین: مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی آماتوری جهان با برگزاری دیدار‌های جدول مقدماتی در ایندور هند آغاز شد و به جدول اصلی رسیده است.

علی قره گوزلو، امیر سرخوش و شاهین سبزی نمایندگان ایران در بخش مردان این مسابقات هستند که از جدول اصلی وارد مسابقات شده و براساس گروه بندی انجام شده امروز چهارشنبه ۲۶ آبان به مصاف حریفان خود رفتند.

علی قره گوزلو، شاهین سبزی و امیر سرخوش دیدار‌های نخست خود در جدول اصلی مسابقات اسنوکر ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی جهان را با پیروزی به پایان رساندند.

علی قره گوزلو در نخستین دیدار از مرحله گروهی جدول اصلی به مصاف طا‌ها ایرشات از (سریلانکا) رفت و با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسید، شاهین سبزی دیگر نماینده ایران برابر پییوش کوشوا‌ها از (هندوستان) با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید و امیر سرخوش نیز برابر حشام شاوکی از (مصر) با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری رسید.

ملی پوشان اسنوکر ایران امروز چهارشنبه ۲۷ آبان در مسابقات ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی آماتور‌های جهان و در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جدول اصلی این رقابت‌ها به مصاف حریفان خود رفتند.

امیر سرخوش در دومین دیدار برابر کریش گورباکسانی از (هند) رفت و با نتیجه ۴ بر ۳ رقابت را واگذار کرد و علی قره گوزلو برابر فونگ وک وای از (هنگ کنگ) بازی کرد و با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید.

شاهین سبزی دیگر نماینده ایران در دومین دیدار خود برابر میشل منگوریو از (فیلیپین) رفت و با نتیجه ۴ بر صفر رقابت را واگذار کرد.

او در اولین دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ پییوش کوشوا‌ها از (هند) را شکست داده بود.

ملی پوشان اسنوکر ایران در مسابقات ۱۵ توپ انفرادی قهرمانی آماتور‌های جهان فردا پنجشنبه ٢٨ آبان سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جدول اصلی این رقابت‌ها را برگزار می‌کنند.

برنامه رقابت نمایندگان ایران به این شرح است:

پنجشنبه ۲۸ آبان، امیر سرخوش در سومین دیدار به مصاف لاکشمن راوات از (هندوستان) می‌رود و علی قره گوزلو ساعت ۸ صبح به مصاف مالکیت سینگ از (هندوستان) خواهد رفت.

همچنین شاهین سبزی دیگر نماینده ایران ساعت ۱۱ به وقت ایران به مصاف پنکاج ادوانی از (هندوستان) می‌رود.