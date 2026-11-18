مشاور و دستیار رهبری گفت: کشور امروز به نخبگان نیاز دارد تا میان مسائل نظام و مردم واسطه‌گری کنند و راهبرد‌ها به‌صورت عملیاتی به مردم منتقل شود.

جوان آنلاین: محمد مخبر در این جلسه که عصر امروز (چهارشنبه) برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی کشور «قطع حلقه میانی» است، اظهار داشت: «حلقه‌های میانی مدیریتی آن‌گونه که باید شکل نگرفته‌اند و همین مسئله موجب می‌شود راهبرد‌های نظام و رهبری در مرحله اجرا به مردم نرسد. باید مسائل و مشکلات را احصا کنند، راهبرد‌ها را دریافت و به مردم منتقل کنند و با پشتیبانی جمعی به نتیجه رسانند.»

وی با بیان اینکه نخبگان باید الگوی انسجام و همکاری ارائه دهند، پیشنهاد کرد: «از جمع حاضر، دبیرخانه‌ای تشکیل شود و کارگروه‌های تخصصی در صنایع و خدمات مختلف شکل گیرد تا میان نظام، مردم و بخش خصوصی ارتباط مؤثر برقرار شود. در این مسیر، دولت می‌تواند نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و جلسات مستمر برای پیگیری کار‌ها برگزار شود.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه گفت: «پیش از این جنگ، دشمن ۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان را سازماندهی کرد و بخش زیادی از آسیب‌های واردشده، محصول برنامه‌ریزی همین شرکت‌ها بود. در مقابل، پس از آغاز جنگ، صد‌ها نیروی جوان نخبه فعال شدند و کار‌هایی انجام دادند.»

وی افزود: «این توان جوانان فناور ما بود که به دستور رهبر شهید انقلاب بلافاصله پس از تعرض به کشور، دشمن طعم جنگ منطقه‌ای را چشید و با اتکا به دانش و توان همین جوانان فناور، به دستور مقام معظم رهبری دشمن در صورت تعرض مجدد استراتژی تهاجمی کشور را نیز لمس خواهد کرد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه موفقیت‌های کشور در بحران‌ها همواره با اتکا به مردم به دست آمده است، تصریح کرد: «انقلاب اسلامی با حضور مردم پیروز شد و در بحران‌های مختلف نیز مسائل با نیروی مردمی و بسیج حل شده است.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال حکمرانی اقتصادی به مردم گفت: «تا زمانی که این انتقال انجام نشود، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد. سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی نیز برای همین شیفت اقتصادی از دولت به مردم مطرح شده است. امروز فناوری به‌صورت عمیق حکمرانی را موثر کرده و مفهوم دولت پلتفرمی و دولت الکترونیک نیز همین است.»

وی خاطرنشان کرد: «اگر ما پلتفرم‌های داخلی را گسترش ندهیم، فرصت‌های زیادی از دست خواهد رفت. در برخی کشور‌ها تا ۷۰ درصد اقتصاد دیجیتال شده است و این عرصه، صحنه اصلی فعالیت نخبگان است. دولت در این مدل، به استانداردساز و تنظیم‌گر تبدیل می‌شود و تصدی‌گری از آن گرفته می‌شود.»

مخبر ناترازی‌های آب، برق، بنزین، گاز، بودجه و بانک‌ها را «محل خلق ثروت» دانست و گفت: «این ناترازی‌ها جایی است که نخبگان می‌توانند هم مشکل کشور را رفع کنند و هم ثروت ایجاد کنند. بزرگ‌ترین امتیاز کشور، نیروی جوان و نخبه است و اگر مسئله، نخبه و سرمایه‌گذار به هم وصل شوند، همه مسائل حل می‌شود.»

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پایان با تأکید بر لزوم شکل‌گیری کارگروه‌ها و ثبت شرکت‌های تخصصی توسط نخبگان گفت: «نباید از ورود به عرصه‌های اقتصادی و فناورانه ترسید؛ باید برنامه‌ریزی کرد و در بازه‌ای کوتاه، پلتفرم‌های روزآمد را ایجاد و توسعه داد.» وی آمادگی خود را برای برگزاری جلسات مستمر و پیگیری اجرای این پیشنهاد‌ها اعلام کرد.