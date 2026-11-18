جوان آنلاین: تجاوزات اشغالگران صهیونیست به خاک سوریه و نقض آشکار تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن در سایه سکوت مشکوک حکومت جولانی ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، رسانه‌های سوری از تجاوز جدید ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه خبر دادند.

این رسانه‌ها اعلام کرد که یک یگان ارتش رژیم صهیونیستی به روستای «أوفانیا» در شمال القنیطره واقع در جنوب سوریه یورش برده است.

تجاوزات رژیم صهیونیستی به سوریه در حالی ادامه دارد که یک رسانه عبری فاش کرد که حاکمان سوریه (جولانی و دوستان) بی صبرانه منتظر توافق (سازش) با اسرائیل هستند.