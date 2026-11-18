جوان آنلاین: از اسپوتنیک، سرویس امنیت پلیس نروژ (PST) روز چهارشنبه در ارزیابی به‌روزشده خود از تهدید‌های امنیتی اعلام کرد که احتمال دارد گروه‌های افراطی در سال ۲۰۲۷ برای انجام حملات تروریستی در این کشور اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه این نهاد امنیتی همزمان با هشدار نسبت به اسلام‌گرایان افراطی در این کشور به راست افراطی نیز اشاره شده و آمده است: «بزرگ‌ترین تهدید تروریستی در داخل نروژ و علیه این کشور همچنان از سوی راست‌گرایان افراطی متوجه می‌شود. سرویس امنیت پلیس معتقد است دلایل کافی برای این فرض وجود دارد که برخی از این گروه‌ها در سال آینده برای انجام حملات تروریستی تلاش خواهند کرد.»

سرویس امنیت پلیس نروژ در ارزیابی جدید خود، سطح تهدید تروریستی این کشور را همچنان در وضعیت متوسط، یعنی سطح سوم از مقیاس پنج‌درجه‌ای، حفظ کرده است.

این نهاد امنیتی همچنین درباره روند‌های مرتبط با افراط‌گرایی پوچ‌گرایانه (نیهیلیستی) هشدار داد و اعلام کرد که احتمال انجام حملات تروریستی از سوی گروه‌های وابسته به این جریان نیز وجود دارد.