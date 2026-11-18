جوان آنلاین: عراق پس از حدود ۱۲ سال توقف، انتقال نفت خام از طریق خط لوله راهبردی کرکوک ـ جیهان به ترکیه را از سر گرفت؛ اقدامی که با هدف ایجاد مسیر جایگزین برای صادرات نفت این کشور در شرایط اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز انجام شده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس اطلاعات منتشرشده، انتقال نفت از این خط لوله از روز سه‌شنبه با ظرفیت اولیه روزانه ۱۲۰ هزار بشکه آغاز شده و هدف‌گذاری انجام‌شده، افزایش ظرفیت انتقال به ۵۰۰ هزار بشکه در روز است. با این حال، هنوز زمان مشخصی برای رسیدن به ظرفیت کامل این خط لوله اعلام نشده است.

ازسرگیری فعالیت این مسیر در شرایطی انجام می‌شود که وابستگی بالای عراق به پایانه‌های صادراتی جنوب این کشور و عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، صادرات نفت بغداد را در جریان بحران اخیر با محدودیت جدی مواجه کرده است.

خط لوله ترکیه فقط ۱۵ درصد صادرات نفت عراق را پوشش می‌دهد

بررسی آمار صادرات نفت عراق نشان می‌دهد حتی در صورت دستیابی خط لوله کرکوک ـ جیهان به ظرفیت هدف‌گذاری‌شده، این مسیر نمی‌تواند جایگزین اصلی صادرات نفت از جنوب عراق شود.

عراق در فوریه، پیش از تشدید بحران و اختلال در مسیر‌های صادراتی، روزانه حدود ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد. این میزان در آوریل به حدود ۱۳۱ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

بر این اساس، ظرفیت نهایی ۵۰۰ هزار بشکه‌ای خط لوله کرکوک ـ جیهان معادل حدود ۱۵ درصد صادرات نفت عراق پیش از بحران خواهد بود. بنابراین، پایانه‌های جنوبی عراق، به‌ویژه بصره، همچنان نقش اصلی را در صادرات نفت این کشور ایفا خواهند کرد.

ترکیه در ازای انتقال نفت عراق به‌ازای هر بشکه ۱.۶۲ دلار دریافت می‌کند

از دیگر جزئیات اعلام‌شده درباره این مسیر، هزینه انتقال نفت به ترکیه است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، عراق برای انتقال هر بشکه نفت از این مسیر حدود ۱.۶۲ دلار به ترکیه پرداخت می‌کند.

فعال شدن این خط لوله علاوه بر ایجاد امکان صادرات نفت از مسیر مدیترانه، وابستگی بخشی از صادرات عراق به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد و گزینه دیگری در اختیار بغداد برای دسترسی به بازار‌های جهانی قرار می‌دهد.

برنامه عراق برای احداث خط لوله ۲.۵ میلیون بشکه‌ای

در کنار احیای خط لوله کرکوک ـ جیهان، عراق برنامه دیگری را نیز برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی خود دنبال می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، احداث خط لوله بصره به حدیثه با ظرفیت انتقال روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در دستور کار قرار دارد.

اجرای این پروژه می‌تواند امکان انتقال نفت مناطق جنوبی عراق به مسیر‌های صادراتی غرب و شمال کشور را فراهم کند و در صورت تکمیل، نقش مهمی در کاهش وابستگی بغداد به مسیر دریایی تنگه هرمز داشته باشد.

ازسرگیری صادرات نفت عراق از مسیر ترکیه را می‌توان بخشی از تلاش این کشور برای متنوع‌سازی مسیر‌های انتقال انرژی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های صادراتی در برابر بحران‌های منطقه‌ای ارزیابی کرد؛ راهبردی که در صورت توسعه خطوط لوله جایگزین، می‌تواند بر نقشه انتقال انرژی در منطقه نیز تأثیرگذار باشد.