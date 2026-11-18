اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) اعلام کرد نرخ تورم سالانه در منطقه یورو در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ۱۴۰۵) به ۴ درصد رسید؛ رقمی که از سال ۲۰۲۳ تاکنون مشاهده نشده است.

جوان آنلاین: تارنمای یورواستات در گزارشی نوشت: نرخ تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۵) ۳.۸ درصد و در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر و آبان ۱۴۰۴) ۲.۱ درصد بود.

به گزارش ایرنا، همچنین نرخ تورم سالانه در کل اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ۱۴۰۵) به ۴ درصد افزایش یافت. در حالی که این شاخص در ماه سپتامبر ۳.۸ درصد ثبت شده بود.

افزایش قیمت انرژی مهم‌ترین عامل فشار بر نرخ تورم منطقه یورو بود؛ به‌طوری که سهم این بخش در نرخ تورم سالانه ۱.۸۹ واحد درصد برآورد شد. قیمت انرژی نیز در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت.

بررسی سایر اجزای تورم نشان می‌دهد خدمات با سهم ۱.۵۵ واحد درصد، کالا‌های صنعتی غیرانرژی با ۰.۳۰ واحد درصد و مواد غذایی، الکل و دخانیات با ۰.۲۹ واحد درصد در افزایش تورم سالانه منطقه یورو نقش داشته‌اند.

نرخ تورم ماهانه منطقه یورو نیز در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ۱۴۰۵) به ۰.۵ درصد رسید.