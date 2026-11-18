جوان آنلاین: قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به همراه شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در شهر شنژن واقع در جنوب چین، دیدار کنند.

به گزارش ایسناف روزنامه نیویورک تایمز عصر چهارشنبه نوشت: «این برنامه اتفاقی کم‌سابقه و خارق‌العاده است؛ چراکه رهبران این سه کشور تاکنون هرگز در قالب یک نشست سه‌جانبه با یکدیگر دیدار نکرده‌اند و آمریکا سال‌هاست چین و روسیه را رقیب، یا حتی دشمن خود تلقی می‌کند.»

ترامپ روز دوشنبه گفت قصد دارد درباره مسائل مربوط به تسلیحات هسته‌ای و اوکراین که به گفته خودش «موضوع مورد علاقه‌اش» است، گفت‌و‌گو کند.

اما به ادعای مقام‌هایی که از این گزارش‌ها اطلاع دارند، ارزیابی‌های اطلاعاتی اخیر کشور‌های غربی بر تمایل پوتین به ادامه جنگ، «دست‌کم تا پایان زمستان» تاکید دارند. به گفته این مقام‌ها، پوتین امیدوار است ارتش روسیه بتواند در شرق اوکراین پیشروی بیشتری داشته باشد، یا حملات پهپادی و موشکی ارتش روسیه به کی‌یف بتواند مقاومت اوکراین را «به تدریج فرسوده» کند.

این مقام‌ها مدعی شدند: «پوتین در شرایطی با فشار فزاینده مواجه است و جنگ به پوتین امکان می‌دهد انتقاد‌های داخلی را کنترل کند. این ارزیابی‌ها با اظهارات اخیر دیپلمات‌ها و رهبران اروپایی همخوانی دارد افرادی که می‌گویند بعید می‌دانند جنگی که تقریبا پنج سال از آغاز آن می‌گذرد، به این زودی‌ها پایان یابد.»

این ادعای نیویورک تایمز در حالی مطرح شده که مقامات روسیه بار‌ها نه تنها بر آمادگی خود جهت خاتمه جنگ اوکراین تاکید کرده‌اند، بلکه به شرایط مطلوب اقتصادی کشورشان در حین عملیات ویژه نظامی نیز اشاره داشته‌اند.