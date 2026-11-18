مأموران پلیس فرانسه با تجمع مقابل ساختمان وزارت کشور در پاریس، خواستار افزایش پاداش‌ها و مزایای شغلی خود شدند.

جوان آنلاین: به نقل از فرانس اینفو، در پی فراخوان اتحادیه «آلیانس» (Alliance)، ده‌ها مأمور پلیس در «پلاس بووو» (Place Beauvau) در پاریس مقابل ساختمان وزارت کشور فرانسه تجمع گسترده‌ای برگزار کردند.

به گزارش مهر، آنان خواستار بهبود شرایط کاری خود هستند. مأموران پلیس فرانسه در این تجمع پرچم‌های آبی رنگ اتحادیه «آلیانس» را در دست دارند.

هدف از این اقدام غیرمنتظره، مطالبه افزایش حقوق و تعدیل مبلغ پاداش‌ها رسانه‌ای شده است.

این ائتلاف با اشاره به خشونت‌های اعمال‌شده علیه اعضایش در جریان اعتراضات اخیر دانش آموزان و دانشجویان و همچنین تظاهرات علیه گرانی و هزینه‌های بالای زندگی، خواستار افزایش ۳۵ درصدی «کمک هزینه خطر» (شرایط سختی کار موسوم به ISSP) شده است.

رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که نیرو‌های پلیس در پی ناآرامی‌هایی که چندین هفته است در فرانسه ادامه دارد، به‌شدت «فرسوده» شده‌اند.