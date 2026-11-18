پارلمان عربی ضمن محکوم کردن تداوم نفوذ نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی سوریه، به ویژه حومه استان‌های قنیطره و درعا، این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و مغایر با قوانین بین‌المللی دانست.

جوان آنلاین: پارلمان عربی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد تجاوزات و تحرکات مکرر نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی در خاک سوریه و اقدامات آنها علیه غیرنظامیان، نقض آشکار حاکمیت جمهوری عربی سوریه و تعرض به وحدت و تمامیت ارضی این کشور به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، این نهاد نسبت به تداوم این نفوذ‌ها و تلاش برای تحمیل واقعیت جدید اشغالگری در خاک سوریه با استفاده از زور هشدار داد و اعلام کرد که چنین اقداماتی می‌تواند پیامد‌های خطرناکی برای امنیت و ثبات سوریه و کل منطقه به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری سانا، پارلمان عربی همچنین تأکید کرد ادامه اقدامات اسرائیل هیچ‌گونه حق یا مشروعیتی برای حضور این رژیم در خاک سوریه ایجاد نمی‌کند و حاکمیت کشور‌ها و تمامیت ارضی آنها اصولی خدشه‌ناپذیر است.

این نهاد از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای توقف فوری تجاوزات و نفوذ‌های نظامی اسرائیل و وادار کردن این رژیم به عقب‌نشینی کامل از خاک سوریه اقدام کند و بر اجرای توافقنامه جداسازی نیرو‌ها در سال ۱۹۷۴ تأکید کرد.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که وزارت امور خارجه سوریه نیز روز سه‌شنبه تداوم نفوذ نظامیان اسرائیلی به حومه استان‌های قنیطره و درعا و اقدامات آنها علیه غیرنظامیان را محکوم کرده بود.