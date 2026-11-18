رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران بزرگ از دستگیری دو برادر سابقه‌دار به اتهام سرقت‌های مسلحانه، خرید و فروش سلاح و ایجاد رعب و وحشت در پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: حامد رحیمی، رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات دستگیری دو برادر شرور و سابقه‌دار اظهار کرد: این افراد که از اراذل و اوباش مناطق جنوبی تهران بودند، در شمال پایتخت سکونت داشتند و پس از حدود ۲۰ تا ۲۵ روز رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی، مشخص شد در زمینه خرید و فروش سلاح و انجام سرقت‌های مسلحانه و اقدامات خشونت‌آمیز در سطح شهر تهران فعالیت دارند.

به گزارش مهر، وی افزود: متهمان در پرونده دیگری نیز در منطقه فرمانیه به اتهام شرارت و تیراندازی تحت تعقیب بودند و علاوه بر پلیس اطلاعات، پلیس آگاهی و دادسرای ناحیه ۳۴ نیز پیگیر دستگیری آنها بودند.

رحیمی با اشاره به کشفیات مأموران در جریان ورود به مخفیگاه متهمان گفت: در بازرسی از محل سکونت این دو برادر، انواع سلاح سرد و گرم، سلاح شکاری دست‌ساز، کلت کمری جنگی، خفه‌کن، فشنگ‌های جنگی، بی‌سیم و ابزار و تجهیزات مورد استفاده برای تخریب در خودروها و درهای منازل کشف شد.

رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: متهمان با استفاده از برخی تجهیزات، در مواردی خود را مأمور معرفی می‌کردند و از سلاح‌های کشف‌شده نیز در درگیری‌ها و سرقت‌های مسلحانه استفاده می‌کردند. همچنین تعدادی از کلیدها و ابزار مرتبط با سرقت و اقلام متعلق به شهروندان که به سرقت رفته بود، از مخفیگاه آنها به دست آمد که بخشی از اموال برای ادامه روند شناسایی و تحویل به مالباختگان در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی درباره سوابق و اقدامات مجرمانه این افراد بیان کرد: در سوابق متهمان مواردی از جمله درگیری، شرارت، ورود غیرمجاز، تخریب و آتش‌سوزی به چشم می‌خورد. یکی از برادران نیز به‌دلیل پرونده‌های مرتبط با سرقت و جرائم دیگر، دارای محکومیت ۲۴ ماهه بوده و تحت تعقیب قرار داشته است.

رحیمی در تشریح یکی از موارد خشونت‌آمیز متهمان گفت: در جریان درگیری و تیراندازی در منطقه فرمانیه، یکی از گلوله‌ها به کاپوت خودروی متعلق به خود متهمان اصابت کرده بود که تصاویر آن نیز موجود است.