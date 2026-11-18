نیروهای مسلح یمن در پی عملیات اخیر خود از تسلط بر مناطق راهبردی جدید به مساحت ۷۱۰۰ کیلومتر مربع خبر داد که وحشت ناشی از آن علاوه بر ریاض، در تل آویو نیز احساس شد.

جوان آنلاین: پایگاه خبری المیادین نوشت که نیروهای ارتش یمن در روز ۱۷ نوامبر اعلام کردند که عملیات اخیر آنها به تسلط بر ۱۰ شهرستان در استان‌های لحج و تعز، به مساحت تقریبی ۷۱۰۰ کیلومتر مربع، منجر شده است. این یک دستاورد کم سابقه به شمار می‌رود که می‌تواند فشار بر گزینه‌های ریاض و تردد آن در باب‌المندب را افزایش دهد.

بررسی نقشه منتشرشده از سوی رسانه‌های جنگی نشان می‌دهد که مناطقی در شهرستان‌های جبل حبشی، المسراخ، المعافر، المواسط، الشمایتین، سامع و الصلو، و بخش‌هایی از الوازعیه و حیفان در استان تعز، در محدوده کنترل نیروهای مسلح یمن قرار دارند. در استان لحج نیز این نقشه شهرستان‌های المقاطره، المضاربه و رأس‌العاره و بخش‌هایی از طور الباحه را شامل می‌شود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی وابسته به مزدوران عدن گزارش داد که نیروهای ارتش یمن بر شهرستان‌های المقاطره و المضاربه مسلط شده و به اردوگاه خرز رسیده‌اند؛ اردوگاهی که در فاصله ۶۰ کیلومتری عدن قرار دارد.

سرتیپ ستاد عابد الثور کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با شبکه المیادین، در تحلیل خود از این دستاورد نظامی می‌گوید که هرگونه تحرک در خلیج عدن، اکنون در تیررس و زیر کنترل آتش نیروهای مسلح یمن قرار گرفته است.

المیادین می افزاید که اتصال ارتفاعات تعز به لحج و جاده ساحلی منتهی به عدن، فشار بر خطوط تدارکاتی و عمق دفاعی دشمن را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، اولویت گروه‌های مورد حمایت عربستان از گسترش حمله به تاکتیک «حفاظت از مقر دولت عدن» تغییر می‌یابد.

تعمیق شکاف در میان مزدوران سعودی

این پیروزی‌ها ابعاد شکاف موجود در «ائتلاف سعودی» را آشکار می‌کند؛ شکافی که بر توانایی این ائتلاف برای بسیج نیروهایش تأثیر می‌گذارد. در مقابل، صنعاء به ساکنان استان‌های جنوبی اطمینان داده است که عملیات علیه آنان نیست و از آن‌ها خواسته مانع استفاده از مناطقشان به‌ عنوان مبدأ حملات شوند.

ضیف‌الله الشامی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد که «نبرد صنعاء در چارچوب دفاع از باب‌المندب قرار دارد و «حرکت به‌سوی استان‌های جنوبی در برنامه‌های آنان نیست». وی افزود که نیروهای یمنی قصدی برای پیشروی به سمت عدن ندارند، اما هر اردوگاه یا مکانی را که برای گردآوری مزدوران و اعزام آنان به جنگ استفاده شود، در هر نقطه‌ای که باشد، هدف قرار خواهد داد.

پیامدهایی فراتر از یمن

تثبیت دستاوردهای میدانی با گذر زمان، هزینه جنگ را برای ریاض افزایش می‌دهد و اهرم فشاری در اختیار صنعاء قرار می‌دهد که امنیت مرزها و کشتیرانی را به یکدیگر پیوند می‌زند. بیانیه نیروهای مسلح یمن نیز تهدید کرده است که یمنی ها پس از «کشتارهای سعودی»، تسلیحات خود را توسعه خواهند داد و اهداف دردناک‌تری را انتخاب خواهند کرد.

سرتیپ ستاد عابد الثور، کارشناس نظامی، معتقد است کنترل آتش در خلیج عدن توان تأثیرگذاری بر تحولات پیرامون تنگه باب المندب را گسترش خواهد داد. در همین رابطه بولتن «مرکز اطلاعات دریایی مشترک» در ۱۵ نوامبر از تداوم کشتیرانی و ثبات نسبی تردد در خلیج عدن به استثنای کشتی های وابسته به سعودی خبر داد.

شرکت «ویندوارد» ۹۷ مورد عبور کشتی‌های با طول بیش از ۵۰ متر را در فاصله ۱۳ تا ۱۶ نوامبر ثبت کرده است؛ این رقم در فاصله ۶ تا ۹ نوامبر ۱۱۵ مورد بود که از کاهش ۱۶ درصدی حکایت دارد. همچنین در روز ۱۶ نوامبر، ۴۲ مورد عبور ثبت شده است.

این شرکت گزارش داده که کشتی‌های مرتبط با عربستان از زمان اعمال محدودیت‌ها در ۲۰ ژوئیه، تا حد زیادی از تنگه دوری کرده‌اند، در حالی که عبور کشتی‌های دیگر ادامه داشته است.

پیامدهای پیروزی‌های یمن بر رژیم صهیونیستی

پیامدهای پیشروی یمنی‌ها به سرزمین‌های اشغالی نیز می‌رسد؛ زیرا تثبیت مواضع نیروهای مسلح یمن در نزدیکی باب‌المندب ممکن است ازسرگیری تردد مستقیم دریایی به بندر «ایلات» را دشوار کند؛ بندری که تنها گذرگاه تجاری این رژیم در دریای سرخ به شمار می‌رود.

آمار منتشرشده در ماه سپتامبر گذشته از سوی روزنامه «گلوبس»، ابعاد بحران بندر ایلات را نشان می‌دهد. این بندر از ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۲۱ هزار خودرو دریافت کرده است؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۳، یعنی پیش از جنگ، حدود ۱۱۱ هزار خودرو بود.

تأثیر این وضعیت فراتر از محاسبات تجاری بندر است و گزینه‌های راهبردی «اسرائیل» را نیز دربرمی‌گیرد؛ زیرا تضعیف بندر ایلات، آمادگی یک گذرگاه دریایی جنوبی را که در صورت مختل‌ شدن فعالیت بنادر مدیترانه می‌توان از آن استفاده کرد، کاهش می‌دهد.