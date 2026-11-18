رئیس جمهور سومالی به شدت از مداخلات و سیاست های جنگ طلبانه امارات انتقاد کرد.

جوان آنلاین: حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالی در سخنان تلویزیونی خود تاکید کرد که امارات در امور داخلی این کشور دخالت کرده و برای از بین بردن اتحاد داخلی و حاکمیت ملی آن تلاش می کند.

وی اضافه کرد که امارات در سومالی، یمن، لیبی و سودان جنگ افروزی می کند.

شیخ محمود بیان کرد: امارات از بندر بربره در سومالی لند به عنوان یک گذرگاه سری برای فراری دادن عیدروس الزبیدی رئیس شورای انتقالی جنوب یمن بدون اطلاع دولت سومالی استفاده کرد.

وی گفت: امارات به وسیله حمایت از گروهک های مسلح و شبه نظامیان وارد جنگ های نیابتی در یمن و یا صومالی می شود. امارات حق امضای توافقنامه با دولت های محلی در خصوص بنادر سومالی را ندارد.

شیخ محمود اضافه کرد: امارات نقش مستقیمی را در خصوص به رسمیت شناختن جدایی طلبان صومالی لند از سوی اسارئیل ایفا کرد.

وی به لغو تمام توافقات امنیتی، دفاعی و اقتصادی با امارات و بسته شدن حریم هوایی سومالی مقابل هواپیماهای این کشور از ژانویه ۲۰۲۶ تاکنون اشاره کرد.