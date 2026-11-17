جوان آنلاین: البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاست‌گذاری شامگاه سه‌شنبه عنوان کرد: ایالات متحده انتظار دارد تا اول دسامبر درباره آینده حضور نیرو‌های نظامی خود در اروپا تصمیم‌گیری کند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، کولبی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: «ما همچنان امیدواریم که بتوانیم ضرب‌الاجل اول دسامبر را رعایت کنیم. دست‌کم تا آن زمان، بررسی نهایی انجام خواهد شد و دولت ما گفت‌و‌گو‌هایی در این باره خواهد داشت.»

کولبی افزود که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در این زمینه از مشاوره‌های نزدیک و مستمر برخوردار است و متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو نیز نقش مهمی در این گفت‌و‌گو‌ها ایفا می‌کند.

رسانه خبری بلومبرگ پیشتر به نقل از منابعی آگاه گزارش داد کاهش شمار نیرو‌های آمریکایی مستقر در اروپا که پنتاگون در دستور کار قرار داده، بیشتر از میزانی خواهد بود که رهبران کشور‌های اروپایی از آن بیم داشتند.