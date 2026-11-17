\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u0645\u06cc \u06cc\u0645\u0646 (\u0633\u0628\u0623) \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0635\u0646\u0639\u0627 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0631\u062e\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0631\u0628\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0631 \u0635\u0646\u0639\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0645\u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0647\u0646\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.