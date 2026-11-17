\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u06cc\u062d\u06cc\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0639\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06cc\u0645\u0646 \u06af\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06cc\u0645\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f\u06cc \u0647\u062f\u0641\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0631\u0627\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u0632\u0648\u062f\u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0648\u0631\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06cc\u0645\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u062f\u0642\u06cc\u0642 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.