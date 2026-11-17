رئیس‌جمهور اوکراین با بیان اینکه کشورش بودجه بیشتری نیاز دارد، گفت که آمریکا نباید تحویل موشک‌ها را به تاخیر بیندازد.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه سه‌شنبه در اظهاراتی عنوان کرد: جهان به اندازه کافی موشک رهگیر در اختیار دارد و آمریکا نیز از این موشک‌ها برخوردار است. برخی کشور‌های اروپایی و شماری از شرکای دیگر ما در سراسر جهان نیز این موشک‌ها را دارند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش روزنامه کی‌یف ایندیپندنت، رئیس‌جمهور اوکراین در ادامه ضمن حمایت از تداوم جنگ گفت: این موشک‌های رهگیر نباید در انبار‌ها خاک بخورند؛ بلکه باید در سامانه‌های پدافند هوایی مستقر شوند تا از شهرها، شهرک‌ها و روستا‌های ما در برابر روسیه محافظت کنند.

زلنسکی در ادامه درخواست‌های همیشگی خود گفت: لطفاً به ما کمک کنید تا این اتفاق رخ دهد. شما این موشک‌های رهگیر را در اختیار دارید و می‌توانید آنها را به ما تحویل دهید.

وی افزود: از ایالات متحده درخواست می‌کنم لطفا در صورت امکان، تحویل موشک‌ها را به تأخیر نیندازید. حمایت بیشتری از ما به عمل آورید. ما به جنگنده‌های بیشتری، به‌ویژه جنگنده‌های اف-۱۶ بیشتری نیاز داریم. بیایید برای تحقق این هدف با یکدیگر همکاری کنیم.

زلنسکی در ادعایی علیه کره شمالی گفت: کره شمالی در حال تأمین موشک‌های بالستیک برای روسیه است آن هم در مقیاس گسترده. بنابراین، ما نیز باید موازنه‌ای برقرار کنیم.

رئیس‌جمهور اوکراین در پایان افزود: ما برای تولید پهپاد‌ها به بودجه بیشتری نیاز داریم.