جوان آنلاین: «گدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به تحریم هشت شرکت مشارکت کننده در ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اراضی اشغالی فلسطین در کرانه باختری اعلام کرد پاسخ این اقدامات دولت انگلیس را با اقدامات متقابل خواهد داد و این رژیم در حال حاضر، نوع پاسخ‌ها را بررسی می‌کند.

به گزارش ایسنا، ساعر همچنین گفت اقدامات امروز انگلیس علیه این شرکت‌ها را خصمانه توصیف کرد و مدعی شد این اقدام شرکت‌هایی خصوصی را هدف قرار می‌گیرد که ملزم به قانون هستند!

یک منبع بلندپایه رژیم صهیونیستی هم امروز در گفت‌و‌گو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، در واکنش به اعلام تحریم‌های جدید انگلیس گفت: «این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.»

شبکه عبری زبان «کان» گزارش داد انگلیس ۸ شرکت ساختمانی را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های ساخت‌وساز در کرانه باختری تحت تحریم قرار داده است.

بر اساس این گزارش، شماری از فعالان جنبش «تساو ۹» نیز تحریم شده‌اند؛ جنبشی که اقداماتی را برای مسدود کردن مسیر انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه سازماندهی کرده است.