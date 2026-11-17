دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای احکام صادر شده علیه علمای دینی در بحرین را ضالمانه خواند و آن را محکوم کرد.

جوان آنلاین: از شبکه المسیره، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در این بیانیه افزود: احکام صادر شده علیه علمای بحرینی ظالمانه و برای تسلیم کردن و به زانو درآوردن ملت بحرین است.

به گزارش ایرنا، این بیانیه می‌افزاید: این احکام با هدف در هم شکستن اراده ملت بحرین و مصادره حق آزادی بیان درباره جنایت‌های رژیم آل خلیفه است.

در ادامه این بیانیه آمده است: رژیم بحرین سیاست خارجی کاملا جانبدارانه‌ای را نسبت به رژیم اسرائیل و به بهای نابود کردن ارزش‌های دینی و اخلاقی در پیش گرفته است.

جنبش انصارالله یمن در ادامه این بیانیه همبستگی کامل ملت یمن با ملت مقاوم بحرین در مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه، استبداد و خفقان رژیم آل خلیفه را اعلام کرد.

این جنبش همچنین از رژیم بحرین خواست تا از احکام صادره علیه علمای دینی در بحرین عقب نشینی و آنها را آزاد کند.

جنبش انصارالله در پایان این بیانیه از ملت‌های اسلامی و آزادگان جهان خواست تا برای مقابله با تشدید خطرناک اقدامات در حق علمای دینی بحرین اقدام جدی انجام دهند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان با صدور بیانیه‌ای، صدور احکام قضایی علیه جمعی از علما و شهروندان بحرینی را به‌شدت محکوم کرد و خواستار توقف سرکوب‌ها و رعایت حقوق بنیادین مردم بحرین شد.

در این بیانیه آمده است: صدور احکام ظالمانه حبس ابد و طولانی‌مدت و مصادره اموال علمای دینی، پس از اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا علیه علما و بزرگان جهان تشیع، نشان‌دهنده رویکرد حاکمان بحرین در پیروی از سیاست‌های مذهبی هیأت حاکمه آمریکاست.

وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه برگزاری دادگاه‌های نمایشی و استفاده از پوشش قضایی برای مجازات دسته‌جمعی علما و شهروندان عادی بحرین، به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت ضدانسانی این اقدامات را پنهان کند، طرح اتهامات واهی و بی‌اساس، از جمله ارتباط با ایران، علیه شهروندان بحرینی را اقدامی با هدف زمینه‌سازی برای سرکوب و اعمال مجازات‌های سنگین دانست.

این بیانیه همچنین با اشاره به سوءاستفاده آشکار حاکمان بحرین از نهاد قضا برای سرکوب حق‌طلبی مردم، صدور احکام ظالمانه و تشدید محدودیت‌ها را موجب بی‌اعتباری نظام قضایی این کشور عنوان کرده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان، ضمن رد قاطع ادعا‌های بی‌اساس مطرح‌شده علیه ایران، از حاکمان بحرین خواست به سرکوب مردم و علمای دینی پایان دهند و با رعایت حقوق بشری و شهروندی، به آموزه‌های اسلامی و خواسته‌های مشروع و به‌حق مردم این کشور احترام بگذارند.