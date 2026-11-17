جوان آنلاین: شهروندان فیلیپینی در اعتراض به حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور تروریست و جنایتکار آمریکا در خاک کشورشان دست به تظاهرات زدند.

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش ایندیپندنت، صد‌ها معترض ضد ترامپ در تظاهرات علیه سفر رئیس دولت تروریستی آمریکا به آسیا بازداشت شدند.



دونالد ترامپ تروریست روز سه‌شنبه وارد فیلیپین شد، اما هنگام ورود ترامپ به فرودگاه بین‌المللی نینوی آکینو، جمعیت زیادی از تظاهرکنندگان برای پنجمین روز اعتراضات در مانیل، پایتخت فیلیپین تجمع کردند.



سازمان‌دهندگان این تجمعات گفتند که تا ۱۰۰۰۰ نفر در این تظاهرات شرکت خواهند کرد. آنها خواستار پایان جنگ (تروریستی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران) در غرب آسیا و برخی توافقات واشنگتن با مانیل شدند.