نیرو‌های مسلح یمن طی ۲ عملیات نظامی علیه عربستان، خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان را با پهپاد هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما به فضل الهی موفق شدند دو عملیات نظامی علیه عربستان انجام دهند.

وی توضیح داد: در عملیات نخست، ایستگاه پمپاژ نفت شماره ۹ در خط لوله شرق به غرب، در غرب ریاض، طی ۲ مرحله و با استفاده از ۳ فروند پهپاد هدف قرار گرفت.

یحیی سریع در ادامه افزود: در عملیات دوم نیز ایستگاه پمپاژ شماره ۸ در خط لوله شرق به غرب، در غرب ریاض، با ۲ فروند پهپاد مورد حمله قرار گرفت.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد: این حملات به فضل الهی با دقت بالا و به‌صورت مستقیم به اهداف اصابت کردند و آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در محل‌های هدف‌گرفته‌شده بر جای گذاشتند.