وزیر دفاع انگلیس از بسته جدید کمک‌های نطامی این کشور به اوکراین به ارزش ۲۴۰ میلیون پوند (۳۱۷ میلیون دلار) خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از کی یف ایندیپندنت، دولت انگلیس امروز سه شنبه اعلام کرد که یک بسته دفاع هوایی به ارزش ۲۴۰ میلیون پوند (۳۱۷ میلیون دلار) در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.

این بسته شامل بیش از یک هزار موشک کوتاه‌برد، سامانه‌های پرتاب و بیش از ۱۲ دستگاه رادار است.

«وس استریتینگ»، وزیر دفاع انگلیس ضمن اعلام این بسته حمایتی، به همراه «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان، ریاست مشترک سی و هفتمین نشست «گروه تماس دفاعی اوکراین» را در مقر ناتو در بروکسل بر عهده داشت.

این گروه متشکل از نزدیک به ۵۰ کشور است که هماهنگی حمایت‌های نظامی از اوکراین را برعهده دارند.

اعلام این بسته در حالی صورت می‌گیرد که اوکراین خود را برای دور جدیدی از حملات روسیه به زیرساخت‌های تدارکاتی نظامی در طول فصل زمستان آماده می‌کند.