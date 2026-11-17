جوان آنلاین: از خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، وزارت بهداشت یمن در این بیانیه افزود که از ابتدای دور جدید تجاوزهای عربستان به یمن، ۳۸۶ غیرنظامی شهید و ۸۵۹ نفر زخمی شدهاند.
به گزارش ایرنا، این وزارتخانه در ادامه این بیانیه اعلام کرد که ۵۶ یمنی در حملات ۲۴ ساعت گذشته عربستان به این کشور شهید و زخمی شدهاند.
براساس این بیانیه، ارتش عربستان در ۲۴ ساعت گذشته غیرنظامیان و اماکن و زیرساختهای خدماتی و اقتصادی را در صنعا و استانهای الحدیده و صعده بمباران کرده که در این حملات ۱۷ غیرنظامی شهید و ۳۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.