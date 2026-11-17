سرویس امنیت فدرال روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرح تروریستی جدید اوکراین را خنثی کرده است، طرحی که آماده‌سازی آنها برای سرویس‌های اطلاعاتی کی‌یف دو و نیم میلیون دلار هزینه داشته است.

جوان آنلاین: از رسانه‌های روسیه، این سازمان امنیتی روسیه در این بیانیه افزود: سرویس امنیت و اداره کل اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در حال تدارک حملاتی به فرودگاه‌های نظامی، تأسیسات زیرساختی حیاتی، کشتی‌های نیروی دریایی روسیه و کشتی‌های غیرنظامی در دریای خزر بودند.

به گزارش ایرنا، سرویس امنیت فدرال روسیه ادامه داد: به شهروندان روس جذب‌شده بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مواد منفجره، دست‌کم ۴۰ فروند پهپاد تهاجمی، ۶ دستگاه جت‌اسکی و همچنین تجهیزات مونتاژ و تنظیم پهپاد تحویل داده شده بود.

بنا بر این گزارش، قرار بود جت‌اسکی‌ها به قایق‌های بدون سرنشین حامل مواد منفجره برای حمله به کشتی‌ها در دریای خزر تبدیل شوند؛ همچنین قرار بود کوادکوپتر‌های تهاجمی در جمهوری آدیغیه و سرزمین کراسنودار مستقر شوند تا از آنجا به فرودگاه‌های نظامی و تأسیسات زیرساختی حمله شود.

سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ اقدامات عوامل جذب‌شده را تحت کنترل داشته و به همین دلیل موفق شده است طرح آماده‌سازی حملات را شناسایی و از اجرای آنها جلوگیری کند.

بنا بر این گزارش، در نتیجه این عملیات در آدیغیه، داغستان، روستوف-نا-دونو و سرزمین کراسنودار، چهار مظنون به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین بازداشت شدند.

به گفته این نهاد، دو نفر دیگر نیز هنگام مقاومت مسلحانه کشته شدند.

سرویس امنیت فدرال روسیه، ژنرال‌ها نیکولای اولیانیتسکی و گئورگی لوردکیپانیدزه از مقامات ارشد سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین را به عنوان سازمان‌دهندگان این حملات معرفی کرده است.

بر اساس ادعای این نهاد، طرف اوکراینی دست‌کم دو و نیم میلیون دلار برای آماده‌سازی این عملیات هزینه کرده است.

پرونده‌های کیفری بر اساس مواد قانونی مرتبط با قاچاق غیرقانونی مواد منفجره و تدارک اقدامات تروریستی برای بازداشت‌شدگان تشکیل شده است.

درگیری نظامی روسیه و اوکراین که از اسفند ۱۴۰۰ تاکنون شعله‌ور شده است، همچنان ادامه دارد.

مسکو و کی‌یف در این مدت یکدیگر را به اقدامات تروریستی متهم کرده‌اند.