سرپرست وزارت نفت با اطمینان‌بخشی درباره تأمین سوخت، بر همراهی مردم در مدیریت مصرف گاز و فرآورده‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: حمید بورد سرپرست وزارت نفت پس از دیدار با داویت خوداتیان، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت ارمنستان در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین دور مذاکرات دو کشور در حوزه انرژی طی سال جاری گفت: روابط سیاسی ایران و ارمنستان روابط مناسبی است و در نشست‌های برگزارشده، زمینه‌های همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف انرژی ازجمله گاز، فرآورده‌های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی مرتبط بررسی شده است.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت ارمنستان در این نشست درخواست‌هایی برای توسعه همکاری با ایران مطرح کرد و گفت‌و‌گو‌ها بسیار مطلوب پیش رفته است، افزود: امیدواریم زمینه‌های گسترده‌تری برای همکاری در ارمنستان به‌ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم شود.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به تشکیل کارگروهی مشترک برای پیگیری و بررسی موارد مورد توافق براساس ادامه مذاکرات پیشین تأکید کرد: هرچه ارتباطات ایران با همسایگان و کشور‌های حوزه اوراسیا و خلیج فارس گسترده‌تر باشد، شرایط بهتری برای توسعه همکاری‌ها فراهم می‌شود.

گسترش دیپلماسی انرژی

بورد با یادآوری گسترش فعالیت‌های دیپلماسی انرژی کشور در ماه‌های اخیر تصریح کرد: بی‌شک توسعه روابط به کشور کمک می‌کند. انزوای اقتصادی و سیاسی به نفع کشور نیست و هرچه ارتباطات بیشتر باشد، ظرفیت‌های صنعت نفت نیز برای تبادل اطلاعات و توسعه تراز بازرگانی و مبادلات تجاری نیز افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اعتماد کشور‌های همسایه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران گفت: تجربه سال‌های گذشته کشور در عبور از شرایط سخت و تحریم، تجربه‌ای گران‌بهاست که دیگر کشور‌ها نیز به آن باور دارند. ایران در کنار تأمین نیاز‌های خود از مسیر‌های مختلف، آمادگی دارد به کشور‌های دیگر نیز خدمات ارائه دهد.

سرپرست وزارت نفت اعلام کرد: ایران آمادگی دارد افزون‌بر همکاری در زمینه گاز، فرآورده‌های نفتی و برق، در مورد احداث پروژه‌های بزرگ انرژی در این کشور همکاری کند و خدمات فنی و مهندسی خود را در اختیار ارمنستان قرار دهد.

خدمت‌رسانی به مردم به بهترین نحو انجام می‌شود

بورد درباره وضع تأمین گاز کشور و ضرورت همراهی مردم در فصل سرد سال تصریح کرد: کارکنان صنعت نفت با تمام تلاش و توان خود در حال فعالیت هستند تا خدمات‌رسانی به مردم و کشور به بهترین شکل انجام شود و مردم شریف ایران نباید از این بابت نگرانی داشته باشند؛ با این حال، در شرایط جنگ سختی قرار داریم و ضروری است مصرف بی‌رویه انرژی را کنار گذاریم.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم پویش مدیریت مصرف گاز و رعایت دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد در ساختمان‌ها بیان کرد: با آغاز فعالیت شرکت‌های کارور و همراهی مردم، خوشبختانه شاهد نتایج مثبتی در زمینه مدیریت مصرف هستیم، اما لازم است این همکاری همچنان ادامه داشته باشد تا بتوانیم زمستان امسال را نیز مانند سال گذشته با موفقیت پشت سر بگذاریم.

سرپرست وزارت نفت از همه اقشار مختلف جامعه خواست با رعایت دستورعمل‌های صرفه‌جویی اعلام‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران به این پویش بپیوندند و افزود: مدیریت مصرف گاز افزون‌بر اینکه چالش‌های احتمالی در زمستان را برطرف می‌کند، می‌تواند به تسهیل انجام وظیفه در صنعت نفت و افزایش درآمد کشور و تقویت اقتصاد ملی کمک شایانی کند.

تأمین پایدار سوخت کشور با تمام توان

بورد درباره تغییرات اعمال‌شده در کارت‌های سوخت و چالش‌های احتمالی برخی از شهروندان در اجرای طرح جدید گفت: مجموعه صنعت نفت در سخت‌ترین شرایط ممکن، حداکثر بنزین مورد نیاز کشور را تولید می‌کند که نسبت به سال‌های گذشته افزایش تولید قابل‌توجهی داشته است. مردم شریف ایران باید بدانند که برای تحقق این حجم تولید، تلاش بسیار زیادی در شرایط دشوار انجام شده است.

وی با اشاره به نتایج مثبت اجرای طرح‌های جدید مدیریت سوخت بیان کرد: این طرح‌ها تاکنون به صرفه‌جویی قابل‌توجه و جلوگیری از قاچاق در حوزه‌های مختلف کمک کرده است.

سرپرست وزارت نفت تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها ارزیابی می‌شود و هر زمان بر اساس بازخورد‌های دریافتی از مردم، ایراد یا چالشی مشاهده شود، به‌تدریج و گام‌به‌گام اصلاح‌های لازم در کارگروه‌های مربوطه انجام خواهد شد.

بورد با اطمینان‌بخشی به مردم درباره تأمین سوخت مورد نیاز کشور تصریح کرد: مردم هیچ نگرانی نداشته باشند؛ بنزین، گازوئیل و دیگر سوخت‌های مورد نیاز کشور به بهترین شکل ممکن تأمین می‌شود، اما تحقق این هدف به همکاری کامل مردم نیاز دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ادامه اجرای طرح‌های مدیریت مصرف سوخت گفت: باید این مسیر را دنبال کنیم تا بتوانیم فاصله میان حجم تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور را به حداقل برسانیم.