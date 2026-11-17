وزیر صنعت الجزایر و سفیر ایران در این کشور در دیداری در الجزیره، راه‌های گسترش همکاری‌های صنعتی و فعال‌سازی سازوکار کمیته‌های مشترک دو کشور را بررسی کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی الجزایر، «فرید کورتل» وزیر صنعت الجزایر امروز سه‌شنبه در ساختمان این وزارتخانه میزبان «ناصر کنعانی جافی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزیره بود.

به گزارش مهر، بر اساس بیانیه وزارت صنعت الجزایر، دو طرف در این دیدار وضعیت همکاری‌های صنعتی میان دو کشور و راهکار‌های تقویت آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

گسترش چشم‌انداز‌های مشارکت ایران و الجزایر، به‌ویژه از طریق فعال‌سازی سازوکار‌های فعالیت کمیته‌های مشترک، از دیگر محور‌های این دیدار بود.

همچنین دو طرف فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی دارای منافع مشترک را بررسی کردند.