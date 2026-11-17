یک کارشناس هواشناسی از آغاز بارش‌های شدید در شمال کشور خبر داد و گفت: با کاهش ۴ درجه‌ای دما در سمنان طی ۴۸ ساعت آینده، کشاورزان باید نسبت به مخاطرات ناشی از افت دما و وزش باد هوشیار باشند.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۲۶ آبان) علاوه بر کرانه‌های دریای خزر و ارتفاعات البرز میانی، مناطق شمال شرق کشور نیز شاهد وقوع بارش خواهند بود.

وی افزود: در استان خراسان شمالی، به‌ویژه در مناطقی مانند قوچان، آشخانه، پیش‌قلعه و راز، بارش‌های موقتی و نقطه‌ای به شکل رگبار‌های نسبتاً سنگین پیش‌بینی می‌شود.

بارندگی در گیلان به ۱۰۷ میلی‌متر رسید

اصغری با اشاره به میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی طی ساعات گذشته گفت: در استان مازندران، ایستگاه وشهر با ثبت ۹۴ میلی‌متر و امامزاده عبدالله با ۹۱ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به ثبت رسانده‌اند. همچنین در استان گیلان، ایستگاه امامزاده اسحاق با ثبت ۱۰۷ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را داشته است.

وی بیان کرد: پس از این مناطق، چابکسر با ۸۷ میلی‌متر، رضوانشهر و املش هر کدام با ۶۶ میلی‌متر و گیسوم با ۶۳ میلی‌متر بارندگی، از دیگر مناطق پربارش کشور طی ساعات گذشته بوده‌اند.

کاهش ۴ درجه‌ای دما در سمنان

این کارشناس هواشناسی با اشاره به احتمال وقوع بارش در مناطق شمال شرق و شرق کشور ادامه داد: ساکنان ارتفاعات شمال شرق و مناطق شرقی استان سمنان نیز امروز (۲۶ آبان) باید آمادگی مواجهه با بارش‌ها را داشته باشند.

وی درباره تغییرات دمایی استان سمنان نیز گفت: طی ۴۸ ساعت آینده، میانگین دمای هوا در این استان بین ۲ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد. بر این اساس، احتمال بروز مخاطرات کشاورزی ناشی از کاهش دما و وزش باد وجود دارد و لازم است فعالان این بخش تمهیدات پیشگیرانه را در نظر بگیرند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: کاهش دما و خنک‌تر شدن هوا تا روز جمعه (۲۹ آبان) در استان هرمزگان نیز پیش‌بینی می‌شود. بر همین اساس، کنترل و تنظیم دما و رطوبت در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌های این استان طی روز‌های آینده ضروری است.