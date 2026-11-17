جوان آنلاین: از وزارت نیرو، با حکم وزیر نیرو، کامبیز ناظریان به‌عنوان مجری طرح توسعه ذخیره‌ساز‌های الکتریکی منصوب شد.

در این حکم آمده است.

جناب آفای کامبیز ناظریان، عنایت به مراتب تعهد، شـایـستگی و سوایق ارشمند جنایعالی، به موجب این حکم به عنوان مجری طرح توسعه ذخیره ساز‌های الکتریکی منصوب می‌شوید انتظار می‌رود در سایه تعامل و همکاری با واحد‌های ستادی و شـرکت‌های ماد تخصصی و در چارچوب برنامه‌های دولت چهار دهم در انجام وظایف، تحقق اهداف و برنامه‌های وزارت نیرو اهتمام ویژه به عمل آورید.

توفیق جنابعالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انجام شایسته وظایف محوله خدمت رسانی به مردم شریف ایران را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.