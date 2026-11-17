بازار طلا امروز آرام بود، اما همچنان نزدیک کف یک ساله ایستاده است. معامله‌گران منتظر خبر جدیدی از بانک مرکزی آمریکا هستند تا بدانند سود پس‌انداز‌ها بالا می‌رود یا پایین می‌آید.

جوان آنلاین: بهای طلا امروز سه‌شنبه در حالی به کار خود پایان می‌دهد که همچنان در نزدیکی پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته قرار دارد. فشار ناشی از قدرت دلار و انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر، اجازه رشد پایدار به فلز زرد نداده است.

به گزارش فارس، بر اساس آخرین معاملات عصر امروز، هر اونس طلا در بازار نقدی حدود ۳۸۴۱ دلار معامله شد که نسبت به قیمت‌های صبح (حدود ۳۸۷۰ دلار) اندکی پایین‌تر است.

در ساعات ابتدایی روز، طلا تا ۳۸۸۶ دلار هم بالا رفته بود، اما در ادامه با فشار فروش، بخشی از رشد خود را از دست داد. روز دوشنبه نیز طلا تا ۳۸۵۶ دلار پایین آمده و به کمترین قیمت خود از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون رسیده بود.

بازار طلا این روز‌ها زیر تأثیر سه عامل اصلی قرار دارد. عامل اول قدرت دلار آمریکاست. وقتی دلار قوی‌تر می‌شود، خرید طلا برای کسانی که با ارز‌های دیگر کار می‌کنند گران‌تر می‌شود و این موضوع تقاضا را کاهش می‌دهد.

عامل دوم، انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست ماه دسامبر است. بسیاری از سرمایه‌گذاران شرط می‌بندند که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ماه آینده نرخ بهره را بالا ببرد.

این شرط‌بندی‌ها در واقع از روی معاملات پولی خوانده می‌شود که در آن فعالان بازار روی جهت نرخ بهره شرط می‌بندند. وقتی احتمال افزایش نرخ بهره بالا می‌رود، نگهداری طلا که سود ثابتی ندارد، برای سرمایه‌گذاران کم‌جذاب‌تر می‌شود.

عامل سوم، بالا رفتن سود اوراق قرضه دولت آمریکاست. اوراق خزانه در واقع برگه‌هایی هستند که دولت آمریکا برای قرض گرفتن پول از مردم و سرمایه‌گذاران می‌فروشد و در ازای آن سود پرداخت می‌کند. وقتی سود این اوراق بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در آنجا نگه دارند تا طلا، چون هم اصل پولشان حفظ می‌شود و هم سود مشخصی می‌گیرند.

ابزاری که این شرط‌بندی‌ها را اندازه می‌گیرد، ابزار «فد واچ» است. این ابزار به زبان ساده نشان می‌دهد که بازار چه احتمالی برای افزایش یا کاهش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو قائل است. بر اساس آخرین خوانش این ابزار، بازار احتمال بسیار بالایی (حدود ۹۶ درصد) برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر قائل است.

بازار همچنین چشم به نشست اکتبر فدرال رزرو دوخته است که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود تا نشانه‌های تازه‌ای درباره مسیر سیاست پولی به دست آورد.

در میان سایر فلزات گران‌بها، نقره امروز با رشد حدود ۰.۸ درصدی در محدوده ۴۷.۳۶ دلار معامله شد. پلاتین و پالادیوم نیز هر دو افزایشی بودند و به ترتیب در محدوده ۱۴۷۸ و ۹۸۳ دلار قرار گرفتند.

چشم‌انداز طلا در کوتاه‌مدت همچنان مبهم و تحت فشار است. برخی مؤسسات بزرگ مانند گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت طلا برای پایان امسال و سال آینده را کاهش داده‌اند، اما در مقابل، مؤسساتی مانند یو‌بی‌اس به حمایت بلندمدت بانک‌های مرکزی از بازار طلا اشاره می‌کنند و آن را عامل ثبات‌بخش در میان‌مدت می‌دانند.

به طور خلاصه، کارشناسان می‌گویند تا زمانی که نرخ بهره بالا و دلار قوی باشد، طلا به سختی می‌تواند رشد پایدار داشته باشد، اما خرید گسترده بانک‌های مرکزی مانع از سقوط آزاد آن می‌شود.

در شرایط فعلی، حتی تشدید تنش‌ها همزمان با سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و دلار قوی، ممکن است با افزایش قیمت نفت و تقویت انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره، فشار نزولی بر طلا را تشدید کند و اثر مثبت تقاضای امن‌طلبانه را خنثی کند.