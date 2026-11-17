در پی حملات متقابل به زیرساخت‌ها، دو پل مهم در کی‌یف هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفتند و نیرو‌های اوکراینی نیز برای دومین روز متوالی به پل راهبردی کرچ در کریمه حمله کردند.

درحالی‌که نشست سه‌جانبه ابوظبی با هدف کاهش تنش میان روسیه و اوکراین برگزار شد، برخلاف خوش‌بینی واشینگتن نه‌تنها از شدت درگیری‌ها کاسته نشده، بلکه حملات متقابل دو طرف افزایش یافته است. در ادامه حملات به زیرساخت‌ها، روسیه بامداد سه شنبه دو پل مهم را در کی‌یف، پایتخت اوکراین، هدف قرار داد. ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، گفت که موشک‌های روسیه پل‌های شمالی و جنوبی کی‌یف را که از روی رودخانه دنیپر عبور می‌کنند، هدف قرار دادند که در پی این حمله، تأمین آب و برق در این شهر مختل شد. به گزارش راشاتودی، وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرد: «این پل‌ها برای حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی محموله‌های نظامی، تسلیحات و تجهیزات نظامی و ویژه مورد نیاز نیرو‌های مسلح اوکراین استفاده می‌شدند. این حملات با استفاده از تسلیحات دقیق استقرار زمینی و هوایی و پهپاد‌ها انجام شد». وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور در جریان حملات گسترده شبانه، تأسیسات مجتمع صنایع نظامی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل مورد استفاده ارتش اوکراین را در کی‌یف، در بخش تحت کنترل کی‌یف در منطقه زاپروژیا و مناطق چرکاسی و دنیپروپتروفسک هدف قرار دادند. طبق این اطلاعات، نیرو‌های مسلح روسیه همچنین کارخانه «اوکرپلاستیک» در شهر کی‌یف را که قطعات مورد نیاز پهپاد‌های تهاجمی تولید می‌کند، هدف قرار دادند. علاوه بر این، کارخانه موتورسازی هواپیما «موتور سیچ» در زاپروژیا که موشک‌های اف‌پی-۹ و اف‌پی-۵ «فلامینگو» تولید می‌کند، مورد اصابت قرار گرفت. مقامات اوکراینی نیز اعلام کردند که در حملات شبانه، به برخی از خطوط متروی روباز کی‌یف آسیب وارد شده است. هشت پل بزرگ بر روی رودخانه دنیپر قرار دارند که بخش‌های غربی و شرقی کی‌یف را به یکدیگر متصل می‌کنند. برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون نفر از ساکنان این شهر برای تردد در سطح شهر به این پل‌ها وابسته هستند. از سوی دیگر، فرماندار منطقه کریمه دیروز اعلام کرد که اوکراین برای دومین روز متوالی پل راهبردی کرچ را که روسیه را به شبه‌جزیره کریمه متصل می‌کند، هدف قرار داد. وی افزود که تردد از روی این پل متوقف شده است. این پل راهبردی که بار‌ها هدف حملات نیرو‌های اوکراینی قرار گرفته، پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه در سال ۲۰۱۴ توسط مسکو ساخته شد.