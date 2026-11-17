جوان آنلاین: محمد اله‌داد مدیرعامل توانیر در جلسه مدیریت پیک بار زمستان، با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌جانبه صنعت برق برای عبور از دوره سرد سال، مدیریت مصرف، صیانت از زیرساخت‌ها، کاهش تلفات و تشدید نظارت بر مصارف غیرمجاز را از محورهای اصلی برنامه‌های صنعت برق برشمرد و بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

صیانت از زیرساخت‌ها؛ اولویت جدی صنعت برق

مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت ارتقای حفاظت فیزیکی و سایبری تأسیسات صنعت برق افزود: مراقبت از زیرساخت‌های حیاتی باید با حساسیت بیشتری دنبال شود و حفاظت از انبارها، جلوگیری از تمرکز تجهیزات و تقویت امنیت سایبری در دستور کار جدی شرکت‌ها قرار گیرد.

اله‌داد با اشاره به مسئولیت صنعت برق در مدیریت مصرف، تصریح کرد: شرکت‌ها، ساختمان‌های اداری، پست‌ها و نیروگاه‌ها باید در رعایت الگوی مصرف پیشگام باشند و با کاهش مصارف مازاد و روشنایی‌های غیرضروری، الگویی عملی از مدیریت مصرف ارائه دهند؛ چراکه عملکرد دستگاه‌های اجرایی علاوه بر ارزیابی‌های درون‌سازمانی، در معرض قضاوت افکار عمومی نیز قرار دارد.

بسیج ظرفیت‌های استانی برای مدیریت مصرف برق و گاز

وی با اشاره به محدودیت منابع سوخت و ضرورت مدیریت توأمان انرژی در فصل زمستان، خاطرنشان کرد: عبور از شرایط پیش‌رو مستلزم به‌کارگیری همه ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی کشور است و استانداران، فرمانداران، شهرداران و دهیاران باید متناسب با مسئولیت‌های خود در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرعامل توانیر همچنین مدیریت مصرف صنایع بزرگ، به‌ویژه صنایع فولادی و آلومینیومی را ضروری دانست و گفت: برنامه‌های مدیریت بار این صنایع باید متناسب با شرایط تأمین انرژی بازنگری شود و برنامه تعمیرات و نگهداری شبکه و صنایع نیز با ملاحظات مدیریت بار هماهنگی داشته باشد.

اله‌داد با تأکید بر ضرورت هماهنگی بخش برق و گاز افزود: مدیریت مصرف انرژی در زمستان یک موضوع به‌هم‌پیوسته است و محدودسازی مصارف غیرضروری، به‌ویژه در بخش‌های پرمصرف، باید با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی کاهش روشنایی‌های غیرضروری در معابر شهری و جاده‌ای، پارک‌ها و فضاهای سبز را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و بر استفاده بهینه از تجهیزات روشنایی، به‌ویژه چراغ‌های LED و حفظ روشنایی در فضاهای دارای ضرورت تأکید کرد.

تشدید نظارت و برخورد با مصارف غیرمجاز

مدیرعامل توانیر کاهش تلفات و توسعه هوشمندسازی را از برنامه‌های محوری و مستمر صنعت برق دانست و اظهار کرد: مانورهای هفتگی روزهای دوشنبه با تمرکز بر کاهش تلفات، هوشمندسازی و نصب تجهیزات کنترلی باید با جدیت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

وی برخورد با دستکاری‌کنندگان کنتورها، استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز و برق‌های فرعی و سایر مصادیق تخلف را از اولویت‌های شرکت‌های برق عنوان کرد و خواستار تشدید نظارت و پیگیری مستمر این موارد شد.

اله‌داد همچنین با اشاره به دستاوردهای نخستین مانور مشترک مدیریت توأمان آب و برق، بر استمرار همکاری دو صنعت تأکید کرد و گفت: شناسایی چاه‌های غیرمجاز و مقابله با برداشت‌های غیرقانونی آب و برق باید با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و با جدیت ادامه یابد.

تسریع در تعمیرات خطوط اصلی انتقال و تبادل انرژی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تسریع در اجرای برنامه تعمیرات خطوط و کریدورهای اصلی انتقال و تبادل انرژی را ضروری دانست و تأکید کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، این برنامه‌ها باید با سرعت بیشتری اجرا و پیش از تشدید محدودیت‌های زمستانی تکمیل شود.

قطع برق مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز تا تعیین تکلیف بدهی‌ها

مدیرعامل توانیر با اشاره به بدهی قابل توجه مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز به صنعت برق، بر برخورد بدون اغماض با این مراکز تأکید کرد و گفت: شناسایی مراکز استخراج رمزارز در واحدهای صنعتی، کارگاه‌ها و دامداری‌ها نباید با هیچ‌گونه مماشاتی همراه باشد و برق این مراکز تا تعیین تکلیف بدهی‌ها و اجرای الزامات قانونی باید قطع بماند.

وی افزود: مراکز شناسایی‌ شده موظف‌اند با هزینه خود تجهیزات کنترل‌پذیر نصب کنند تا امکان پایش و مدیریت دقیق مصرف آن‌ها فراهم شود. همچنین اعمال تعرفه‌های قانونی و وصول مطالبات صنعت برق از این مراکز باید با جدیت پیگیری شود.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه عبور موفق از پیک بار زمستان صرفاً با اقدامات درون‌سازمانی صنعت برق محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر، مدیریت مصرف در تمام بخش‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشترکان، الزامات اساسی تأمین برق پایدار در فصل زمستان است.

همچنین در بخش دیگری از این برنامه مصطفی رجبی‌مشهدی معاون برق و انرژی وزیر نیرو، با اشاره به محدودیت‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها و دشواری تأمین گاز در ماه‌های پیش‌رو، مدیریت پیک بار زمستان را ضرورتی راهبردی برای حفظ پایداری تأمین انرژی دانست و بر لزوم تبدیل برنامه‌های مدیریت مصرف به اقدامات اجرایی، هماهنگ و قابل ارزیابی تأکید کرد.

وی با اشاره به نشست اخیر با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های مرتبط اظهار داشت: در این نشست، اصلاح ساختار مدیریت مصرف انرژی و ضرورت مشارکت مؤثر همه دستگاه‌ها مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد استانداران، فرمانداران و دهیاران با حضور فعال و نظارت مستقیم در میدان، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف را در سطوح مختلف پیگیری کنند.

مدیریت مصرف با بخشنامه محقق نمی‌شود

در بخش دیگری از این نشست معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف نباید صرفاً به صدور بخشنامه و ابلاغ دستورالعمل محدود شود، تصریح کرد: رئیس‌جمهور بر نظارت مستقیم بر عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی نتایج اقدامات تأکید دارد؛ از این‌رو، اجرای برنامه‌های کاهش مصرف باید با پایش مستمر، حضور میدانی و گزارش‌دهی دقیق همراه باشد.

رجبی‌مشهدی کاهش حداقل 20 درصدی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی را یکی از محورهای اصلی این برنامه عنوان کرد و افزود: ساماندهی روشنایی‌های غیرضروری، مدیریت تابلوهای تبلیغاتی و تجاری، کاهش روشنایی‌های مازاد معابر و جاده‌های برون‌شهری و رعایت الگوی مصرف در بخش کشاورزی، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت کنترل مصرف در بخش‌های تجاری و پرمصرف

وی با اشاره به لزوم مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی گفت: تنظیم ساعات فعالیت و میزان مصرف واحدهای تجاری، شناسایی و کنترل مشترکان پرمصرف اداری و اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی در مجموعه‌های پرمصرف از جمله استخرها، با همکاری شرکت‌های برق و گاز باید به‌طور جدی دنبال شود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین هماهنگی میان بخش برق و گاز را از الزامات مدیریت انرژی در زمستان برشمرد و خاطرنشان کرد: پایش مستمر مصرف، قرائت دوره‌ای کنتورها و شناسایی مشترکان پرمصرف باید در اولویت فعالیت شرکت‌های توزیع برق قرار گیرد تا امکان مدیریت هدفمند مصرف و نظارت مؤثر بر عملکرد مشترکان فراهم شود.

آمادگی برای اجرای سناریوهای مدیریت بار در بخش خانگی

رجبی‌مشهدی با اشاره به تدوین سناریوهای مختلف برای مدیریت پیک بار زمستان اظهار داشت: آمادگی برای اجرای برنامه‌های مدیریت بار در بخش خانگی نیز در دستور کار قرار دارد و هرگونه تصمیم در این زمینه پس از نهایی شدن و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در ادامه، مدیریت مصرف در بخش صنعت را نیز از دیگر محورهای برنامه زمستانی عنوان کرد و گفت: برنامه‌هایی برای تنظیم میزان انرژی تحویلی به صنایع و استفاده از ظرفیت تابلوهای معاملاتی برق در حال پیگیری است تا مدیریت مصرف این بخش متناسب با شرایط تأمین انرژی و با در نظر گرفتن الزامات پایداری شبکه انجام شود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: مدیریت پیک بار زمستان مأموریتی فرابخشی و مسئولیتی مشترک است و عبور مطمئن از شرایط پیش‌رو، مستلزم مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی، همکاری مشترکان، نظارت مستمر و پیگیری میدانی برنامه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات و مصوبات در نهایت به اقدامات ملموس و اثربخش در مدیریت مصرف برق و گاز منجر شود.