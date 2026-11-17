شاخص کل بورس در معاملات ۲۶ آبان با کاهش ۱۶ هزار و ۱۶۹ واحدی به ۸ میلیون و ۴۹۷ هزار واحد رسید؛ شاخص هم‌وزن ۱۳ هزار و ۳۵ واحد رشد کرد.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس در معاملات روز ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با کاهش ۱۶ هزار و ۱۶۹.۶۷ واحدی، در سطح ۸ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۴۹۹.۷۲ واحد قرار گرفت.

به گزارش مهر، در مقابل، شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۱۳ هزار و ۳۵.۶۷ واحدی به ۲ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۳۹.۰۱ واحد رسید.

ارزش بازار در اطلاعات ثبت‌شده، ۲۴۶ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۵۶۵.۳۹۹ میلیارد ریال درج شده است.

تعداد معاملات به یک میلیون و ۳۳ هزار و ۴۳۵ فقره رسید و ارزش معاملات نیز ۲ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۸۲.۷۹۴ میلیارد ریال ثبت شد. حجم معاملات برابر با ۱۳۸.۵۸ میلیارد سهم بود.