مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع در روز ۲۵ آبان به ۴۵۸ میلیون مترمکعب رسید که معادل ۶۵ درصد گاز تولیدی روزانه کشور است.

جوان آنلاین: مصرف گاز کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع روز دوشنبه، ۲۵ آبان، به ۴۵۸ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش مهر، بر اساس آمار این شرکت، از مجموع ۷۰۱ میلیون مترمکعب گاز تولیدی کشور در این روز، ۴۵۸ میلیون مترمکعب به مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع اختصاص یافت؛ رقمی که نشان‌دهنده سهم ۶۵ درصدی این بخش‌ها از گاز تولیدی روزانه کشور است.

پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه» با هدف صرفه‌جویی در مصرف گاز آغاز به کار کرده است. در چارچوب این پویش، توصیه می‌شود دمای محیط به‌عنوان دمای مطلوب برای مدیریت مصرف انرژی، بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود.

کاهش حتی یک درجه از دمای وسایل گرمایشی می‌تواند روزانه میلیون‌ها مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی کند تا این میزان گاز، به‌جای سوختن در مصارف غیرضروری، در خدمت تولید، اشتغال و آینده کشور قرار گیرد.

پیش از این نیز حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز، به‌ویژه در بخش خانگی، از مردم خواسته بود با پیوستن به پویش «۱۸ تا ۲۰ درجه»، در کاهش مصرف انرژی و عبور از روزهای سرد سال مشارکت کنند.