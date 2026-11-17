وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصور عمومی این بود که در شرایط جنگی، اقتصاد ایران با ابرتورم مواجه خواهد شد که خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد و از امروز فصل جدیدی را با محوریت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد آغاز کرده‌ایم.

جوان آنلاین: علی مدنی‌زاده امروز (سه‌شنبه) در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه نظام مالی( افکس ۲۰۲۶) با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این سال با دو اتفاق مهم همراه بود و دولت در شرایطی که احتمال بروز تبعات اقتصادی ناشی از جنگ وجود داشت، برنامه‌های خود را با در نظر گرفتن این شرایط پیش برد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه تصور عمومی این بود که در شرایط جنگی، اقتصاد ایران با ابرتورم مواجه خواهد شد، افزود: خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد و توانستیم از بروز این وضعیت جلوگیری کنیم.

آغاز فصل جدید در اقتصاد با محوریت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری

وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور ادامه داد: از امروز فصل جدیدی را با محوریت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد آغاز کرده‌ایم. نخستین اولویت ما بازگرداندن ثبات به اقتصاد بود؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم پایداری در سیاست‌گذاری‌های دولت است.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی و نظام بانکی تصریح کرد: برای ایجاد ثبات اقتصادی باید اصلاحاتی در سیاست‌های پولی و نظام بانکی صورت گیرد تا از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری و زمینه کنترل تورم جلوگیری شود.

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز از دیگر الزامات ثبات اقتصادی

وی همچنین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز را از دیگر الزامات ثبات اقتصادی دانست و اظهار کرد: بخشی از اصلاحاتی که در حوزه ارز انجام شده نیز با همین رویکرد و با هدف افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد صورت گرفته است.