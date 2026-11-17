قیمت جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه ۲۶ آبان، تحت تأثیر تقویت دلار آمریکا و افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره فدرال رزرو، نزدیک به پایین‌ترین سطح بیش از یک سال اخیر باقی ماند.

جوان آنلاین: قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه تقریبا بدون تغییر باقی ماند و در نزدیکی پایین‌ترین سطح بیش از یک سال اخیر نوسان کرد؛ موضوعی که تحت تأثیر تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو قرار دارد.

به نوشته رویترز، بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۳:۰۱ به وقت گرینویچ با تغییر اندک در سطح ۳ هزار و ۸۶۹ دلار و ۱۳ سنت قرار گرفت. همچنین معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۵ درصد افزایش به ۳ هزار و ۸۷۲ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس رسید.

تقویت دلار آمریکا از عوامل اصلی فشار بر بازار طلا بوده است؛ به‌طوری‌که شاخص دلار در معاملات روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود در ۱۹ ماه گذشته رسید. افزایش ارزش دلار، خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند و می‌تواند تقاضا برای این فلز گران‌بها را کاهش دهد.

از سوی دیگر، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر نیز بر بازار طلا سایه انداخته است. بر اساس داده‌های ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را ۹۵.۵ درصد و احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای را ۴.۵ درصد برآورد می‌کنند.

افزایش نرخ بهره معمولا به زیان طلا تمام می‌شود؛ زیرا این فلز برخلاف دارایی‌های بهره‌دار، سودی به سرمایه‌گذاران پرداخت نمی‌کند و با افزایش نرخ‌های بهره، هزینه فرصت نگهداری آن افزایش می‌یابد.

در همین حال، سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار صورت‌جلسه نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند تا نشانه‌های بیشتری از مسیر آتی سیاست پولی آمریکا به دست آورند.

تحلیلگران بانک ANZ نیز هشدار داده‌اند که با وجود پایداری نسبی تقاضا تاکنون، افزایش فشارهای اقتصاد کلان می‌تواند تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا را تضعیف کند؛ عاملی که یکی از پایه‌های مهم حمایت از بازار این فلز گران‌بها به شمار می‌رود.

در سایر بازارهای فلزات گران‌بها، بهای هر اونس نقره با ۱.۲ درصد افزایش به ۴۷ دلار و ۵۷ سنت رسید. پلاتین نیز ۱.۶ درصد افزایش یافت و به یک‌هزار و ۴۷۲ دلار و ۶۵ سنت رسید. پالادیوم هم با رشد یک‌درصدی در سطح ۹۷۸ دلار و ۱۹ سنت معامله شد.