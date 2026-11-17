قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه ۲۶ آبان کاهش یافت؛ به گونه‌ای که نفت خام برنت با ۷۸ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش به ۹۱ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید.

جوان آنلاین: بهای معاملات آتی نفت خام برنت تا ساعت ۰۴:۳۰ به وقت گرینویچ با ۷۸ سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش به ۹۱ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۷۳ سنت معادل ۰.۹ درصد افت، در سطح ۸۴ دلار و ۹۹ سنت معامله شد.

به نوشته رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه اعلام کرده بود که بازار جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی بار دیگر با مازاد عرضه مواجه خواهد شد؛ زیرا صادرات نفت خاورمیانه سریع‌تر از رشد تقاضای جهانی در حال بازیابی است.

با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر بازار نفت محسوب می‌شود. حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، همچنان بر یکی از مهم‌ترین مسیرهای صادرات نفت جهان سایه انداخته است.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام ترید نیز معتقد است اگرچه ریسک ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری آمریکا و ایران از بین نرفته، اما در شرایط فعلی توجه بازار بیشتر به چشم‌انداز عرضه و تقاضا معطوف شده است.

در همین حال، تحلیلگران بانک ANZ هشدار داده‌اند که با وجود کاهش نگرانی‌ها درباره جریان صادرات نفت، تاب‌آوری بازار همچنان تحت فشار قرار دارد و عرضه، ذخایر، فعالیت پالایشگاه‌ها و ظرفیت مازاد تولید در برابر تحولات منطقه آسیب‌پذیر هستند.

به گفته این تحلیلگران، تداوم مسیرهای جایگزین انتقال نفت نیز در بلندمدت با محدودیت‌هایی روبه‌رو است؛ زیرا این مسیرها در معرض حملات و مشکلات لجستیکی قرار دارند. آنها همچنین اعلام کردند که حجم عبور نفت از تنگه هرمز همچنان تنها ۴۹ درصد سطح پیش از جنگ است.

از سوی دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز دوشنبه نشستی مجازی برای بررسی ارزیابی ظرفیت پایدار تولید اعضای خود برگزار کرد؛ موضوعی که در تعیین سهمیه‌های تولید اوپک‌پلاس برای سال ۲۰۲۷ و سال‌های بعد اهمیت دارد.

قرار است نشست گسترده‌تر اوپک‌پلاس با حضور کشورهای متحد به رهبری روسیه نیز در ۲۹ نوامبر برگزار شود تا سیاست تولید این ائتلاف برای سال ۲۰۲۷ مشخص شود.

در تحولی دیگر، ذخایر نفت خام در ذخیره‌گاه راهبردی نفت آمریکا در هفته گذشته به ۲۷۶.۴ میلیون بشکه کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از اوت ۱۹۸۲ محسوب می‌شود. این کاهش بخشی از توافق آمریکا برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی این کشور بوده است.