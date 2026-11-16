کد خبر: 1390866
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری

4 در عملیات زیرگیری با خودرو در یک مقر ایست بازرسی نظامی در جنوب نابلس دو نفر زخمی شدند.

جوان آنلاین: کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دو نفر در عملیات زیرگیری با خودرو در یک مقر ایست بازرسی نظامی در جنوب نابلس در کرانه باختری زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تأیید این حمله اعلام کرد که گزارشی درباره تلاش برای انجام عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی مقر ایست بازرسی زعتره در جنوب نابلس دریافت کرده و نظامیانش را به محل حادثه اعزام کرده است.

رادیو ارتش اشغالگر هم از شکل‌گیری یک کمربند امنیتی در اطراف روستای یاستوف در شهر سلفیت نزدیک محل حمله با خودرو در جنوب نابلس خبر داد.

برچسب ها: تجمع ضدصهیونیستی ، اسرائیل ، کرانه باختری
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