شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به صدور حکم جائرانه حبس ابد علیه او و شمار دیگری از علمای برجسته این کشور واکنش نشان داد و تأکید کرد که مردم بحرین حکومت ظالم نمی‌خواهند.

جوان آنلاین: آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین که همراه شمار دیگری از علمای برجسته این کشور از سوی رژیم آل خلیفه به حبس ابد محکوم شده است، به این حکم جائرانه واکنش نشان داد.

به گزارش مهر، شیخ عیسی قاسم طی سخنانی در این خصوص گفت: زندانی شدن علما باعث پویا شدن خط جهاد برای اسلام و آزادی و کرامت و احقاق کامل حقوق است. بحرین و مردم باایمان آن، حکومتی مبتنی بر زور را نمی‌خواهند که هدفش به ذلت کشاندن کشور و مردم آن باشد.

وی تأکید کرد: مردم بحرین به تلاش برای احقاق حقوق خود ادامه خواهند داد. ما از اسلام و آزادی و عزت‌مان عدول نمی‌کنیم. حکومت می‌خواهد که آزادی‌خواهان، علما و طلاب علوم دینی بحرین را زندانی و صدای عزت و کرامت و آزادی را دفن کند.