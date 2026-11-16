کد خبر: 1390850
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تمام گزینه‌های ترامپ در تیررس ایران

  جورج واشینگتن هم به منطقه عملیاتی سنتکام رسید
امریکا

جوان آنلاین:  با ورود سومین ناو هواپیمابر امریکا به منطقه، ترامپ بزرگ‌ترین آرایش نظامی واشینگتن در غرب آسیا از زمان جنگ عراق را شکل داده است؛ حضوری که به تعبیر کانال ۱۵ رژیم صهیونیستی، امکان انجام یک اقدام بزرگ علیه ایران در کوتاه‌ترین زمان را فراهم می‌کند. با این حال، در پس این نمایش قدرت، یک تناقض راهبردی نهفته است: واشینگتن گزینه‌های نظامی خود را به منطقه آورده، اما هم‌زمان آنها را در تیررس موشک‌های ایران قرار داده است.  
«یک ناو هواپیمابر جدید وارد منطقه شد تا به ناو‌های «واشینگتن» و «جرج بوش» بپیوندد. به این ترتیب، دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها را برای انجام یک اقدام بزرگ علیه ایران در مدت زمان کوتاه در اختیار خواهد داشت.» این ادبیاتی است که شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی برای توصیف تحرکات ناو‌های ایالات متحده در غرب آسیا از آن استفاده کرد. گفته می‌شود این آرایش نظامی شامل سه ناو هواپیمابر، ۲۰۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان، ۵۰ هزار نیروی نظامی و ده‌ها فروند ناو جنگی است. پیوستن سومین ناو هواپیمابر امریکا به آب‌های دریای عرب در چارچوب محاصره دریایی ایران انجام شده و هدف آن، تقویت حضور نظامی واشینگتن و نظارت بر تردد شناور‌ها در منطقه عنوان شده است. دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: «باشد که خداوند از سربازان ما محافظت کند.» او همچنین در پیامی جدا نوشت که «اگر فکر می‌کنید جنگ منفور است، صبر کنید تا شکست را ببینید.» امریکا با اعزام ناو سوم، نه تنها برای نخستین بار پس از جنگ عراق، بزرگ‌ترین نیروی نظامی ایالات متحده را در غرب آسیا در این منطقه مستقر کرد بلکه همان‌طور که شبکه صهیونیستی هم به آن اذعان دارد، مجموعه‌ای از تجهیزات خود را در تیررس ایران قرار داد و عملاً مهره‌های خود را به گونه‌ای چید که پیش‌تر هم در شطرنج با ایران، ضربات مشابهی را تجربه کرده بودند.  

    هشتمین پهپاد در چنگ ایران
امریکایی‌ها در حالی در میدان و از زبان رئیس‌جمهورشان به اجرای نمایش و رجزخوانی مشغولند که ایران حملات خود به اهداف امریکایی را ادامه می‌دهد و تحولات جاری نیز، وضعیت امریکایی‌ها را چندان درخشان نشان نمی‌دهد. شبکه سی‌بی‌اس تصاویر تازه‌ای از حملات پهپاد‌های انتحاری شاهد-۱۳۶ ایران به پایگاه هوایی بوهِرینگ امریکا در کویت منتشر کرد. دیروز همچنین با شکار سالم هشتمین پهپاد امریکایی در تنگه هرمز، شمار پهپاد‌های مدل MQM-۱۷۰ که به غنیمت درآمده‌اند، به هشت فروند افزایش یافت. در کنار اینها، شبکه سی‌بی‌اس در گزارشی از بحران تأمین تجهیزات پزشکی در پایگاه بندری شعیبه در کویت خبر داد. این پایگاه پیش از حمله پهپادی ایران نیز با کمبود شدید تجهیزات پزشکی مواجه بوده و امکانات موجود برای نجات جان بیش از دو نیروی زخمی کافی نبوده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) نیز گزارش داد یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته و موتورخانه آن دچار آتش‌سوزی شده است.  
     قطر و پاکستان در صف اقدامات دیپلماتیک
هم‌زمان، اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به بحرانی که امریکایی‌ها در منطقه ایجاد کرده‌اند، شدت گرفته است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در سخنرانی خود در اتحادیه آکسفورد، با اشاره به سفر‌های متعدد هیئت قطری به تهران، بر ضرورت تضمین‌های عملی برای امنیت جمعی خلیج فارس و پایان دادن به جنگ تأکید کرد. نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در این نشست یادآور شد: «دوحه همچنان با طرف‌های ایرانی و امریکایی در تعامل است و اراده‌ای برای یافتن راه‌حل وجود دارد.» وی تصریح کرد: «ما هرگز یک توافق صلح بی‌نقص نخواهیم داشت، اما نمی‌توانیم فقط منتظر لحظه یک توافق بی‌نقص بمانیم و از دستیابی به یک توافق خوب که تنش‌ها را کاهش دهد، چشم‌پوشی کنیم.» همچنین، محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان نیز اعلام کرد: «با بازیگران اصلی از جمله کشور‌های برادر در تماس هستیم تا یک مسیر مسالمت‌آمیز برای حل مناقشات بیابیم.»

     تلاش عراق برای میانجیگری
نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق هم از ترامپ خواست به جنگ جاری با ایران پایان دهد و به تعهدات پیشین خود برای حل‌وفصل مناقشات بین‌المللی بازگردد. آمیدی در گفت‌و‌گو با رسانه امریکایی «برایتبارت»، ترامپ را چهره‌ای بسیار بانفوذ توصیف کرد که می‌تواند برای برقراری صلح در خاورمیانه و فراتر از آن نقش‌آفرینی کند. او با اشاره به روابط دیرینه عراق با تهران و واشینگتن، گفت عراق موقعیت منحصربه‌فردی برای میانجیگری میان دو کشور دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم از شرایط کنونی با تعبیر گرفتاری غرب آسیا در وضعیت نه جنگ و نه صلح یاد کرد که پیامد‌های ویرانگری برای اقتصاد جهانی، از جمله بالا رفتن قیمت سوخت و دشواری دسترسی به کود‌های شیمیایی، به همراه داشته است. گوترش در ادامه خواستار یک فرآیند دیپلماتیک جدی و مبتنی بر مذاکره برای پایان دادن به وضعیت «نه صلح، نه جنگ» بین ایالات متحده و ایران شد. او در سخنرانی خود در اجلاس مشترک آسه‌آن و سازمان ملل متحد در مانیل بار دیگر بر تعهد بی‌قید و شرط این سازمان به دفاع از آزادی کشتیرانی و تضمین امنیت آن در تمامی شرایط تأکید کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، واشنگتن ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

امریکا از جنگ جا زد!

کالابرگ کدملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

شما معجزه می‌بینید!

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

عزیمت وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

یمن به سوی عدن

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

بار‌ها سوریه رفت، حتی شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

چه کسی جنگ را می‌برد؟!

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

امتیاز دادن به امریکا تشویق جانی به جنایت

ترامپ گارد ضدمذاکره گرفت

خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

‌امنیت در محاصره فقر 

سالی ۲۰ هزار مرگ نوک کوه یخ سوانح جاده‌ای

زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری حوالی داورزن در خراسان رضوی را لرزاند

دیدار وزیر مالیه افغانستان با عراقچی

همدستی مهندس و جاعل در جعل اسکناس‌های یک میلیونی + گفت‌وگو با متهم

خطر یک هزار میلیارد تومانی بیخ گوش استقلال

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در شهر تهران
نشست خبری هفته بسیج
«نابینایی» ارمغان باربی‌های هالیوودی برای زنان و دختران
«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی
دانش‌آموزان و هوش‌مصنوعی/ AI حل‌المسائل دانش‌آموزان شده است!
خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای سایبری جنگ رمضان/ خودش را برای شهادت آماده کرده بود
تعلل دستگاه ها در مهار آلودگی هوا/ قانون هوای پاک ۱۲ درصدی!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار