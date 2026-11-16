جوان آنلاین: با ورود سومین ناو هواپیمابر امریکا به منطقه، ترامپ بزرگ‌ترین آرایش نظامی واشینگتن در غرب آسیا از زمان جنگ عراق را شکل داده است؛ حضوری که به تعبیر کانال ۱۵ رژیم صهیونیستی، امکان انجام یک اقدام بزرگ علیه ایران در کوتاه‌ترین زمان را فراهم می‌کند. با این حال، در پس این نمایش قدرت، یک تناقض راهبردی نهفته است: واشینگتن گزینه‌های نظامی خود را به منطقه آورده، اما هم‌زمان آنها را در تیررس موشک‌های ایران قرار داده است.

«یک ناو هواپیمابر جدید وارد منطقه شد تا به ناو‌های «واشینگتن» و «جرج بوش» بپیوندد. به این ترتیب، دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها را برای انجام یک اقدام بزرگ علیه ایران در مدت زمان کوتاه در اختیار خواهد داشت.» این ادبیاتی است که شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی برای توصیف تحرکات ناو‌های ایالات متحده در غرب آسیا از آن استفاده کرد. گفته می‌شود این آرایش نظامی شامل سه ناو هواپیمابر، ۲۰۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان، ۵۰ هزار نیروی نظامی و ده‌ها فروند ناو جنگی است. پیوستن سومین ناو هواپیمابر امریکا به آب‌های دریای عرب در چارچوب محاصره دریایی ایران انجام شده و هدف آن، تقویت حضور نظامی واشینگتن و نظارت بر تردد شناور‌ها در منطقه عنوان شده است. دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت: «باشد که خداوند از سربازان ما محافظت کند.» او همچنین در پیامی جدا نوشت که «اگر فکر می‌کنید جنگ منفور است، صبر کنید تا شکست را ببینید.» امریکا با اعزام ناو سوم، نه تنها برای نخستین بار پس از جنگ عراق، بزرگ‌ترین نیروی نظامی ایالات متحده را در غرب آسیا در این منطقه مستقر کرد بلکه همان‌طور که شبکه صهیونیستی هم به آن اذعان دارد، مجموعه‌ای از تجهیزات خود را در تیررس ایران قرار داد و عملاً مهره‌های خود را به گونه‌ای چید که پیش‌تر هم در شطرنج با ایران، ضربات مشابهی را تجربه کرده بودند.

هشتمین پهپاد در چنگ ایران

امریکایی‌ها در حالی در میدان و از زبان رئیس‌جمهورشان به اجرای نمایش و رجزخوانی مشغولند که ایران حملات خود به اهداف امریکایی را ادامه می‌دهد و تحولات جاری نیز، وضعیت امریکایی‌ها را چندان درخشان نشان نمی‌دهد. شبکه سی‌بی‌اس تصاویر تازه‌ای از حملات پهپاد‌های انتحاری شاهد-۱۳۶ ایران به پایگاه هوایی بوهِرینگ امریکا در کویت منتشر کرد. دیروز همچنین با شکار سالم هشتمین پهپاد امریکایی در تنگه هرمز، شمار پهپاد‌های مدل MQM-۱۷۰ که به غنیمت درآمده‌اند، به هشت فروند افزایش یافت. در کنار اینها، شبکه سی‌بی‌اس در گزارشی از بحران تأمین تجهیزات پزشکی در پایگاه بندری شعیبه در کویت خبر داد. این پایگاه پیش از حمله پهپادی ایران نیز با کمبود شدید تجهیزات پزشکی مواجه بوده و امکانات موجود برای نجات جان بیش از دو نیروی زخمی کافی نبوده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) نیز گزارش داد یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته و موتورخانه آن دچار آتش‌سوزی شده است.

قطر و پاکستان در صف اقدامات دیپلماتیک

هم‌زمان، اقدامات دیپلماتیک برای پایان دادن به بحرانی که امریکایی‌ها در منطقه ایجاد کرده‌اند، شدت گرفته است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در سخنرانی خود در اتحادیه آکسفورد، با اشاره به سفر‌های متعدد هیئت قطری به تهران، بر ضرورت تضمین‌های عملی برای امنیت جمعی خلیج فارس و پایان دادن به جنگ تأکید کرد. نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در این نشست یادآور شد: «دوحه همچنان با طرف‌های ایرانی و امریکایی در تعامل است و اراده‌ای برای یافتن راه‌حل وجود دارد.» وی تصریح کرد: «ما هرگز یک توافق صلح بی‌نقص نخواهیم داشت، اما نمی‌توانیم فقط منتظر لحظه یک توافق بی‌نقص بمانیم و از دستیابی به یک توافق خوب که تنش‌ها را کاهش دهد، چشم‌پوشی کنیم.» همچنین، محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان نیز اعلام کرد: «با بازیگران اصلی از جمله کشور‌های برادر در تماس هستیم تا یک مسیر مسالمت‌آمیز برای حل مناقشات بیابیم.»

تلاش عراق برای میانجیگری

نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق هم از ترامپ خواست به جنگ جاری با ایران پایان دهد و به تعهدات پیشین خود برای حل‌وفصل مناقشات بین‌المللی بازگردد. آمیدی در گفت‌و‌گو با رسانه امریکایی «برایتبارت»، ترامپ را چهره‌ای بسیار بانفوذ توصیف کرد که می‌تواند برای برقراری صلح در خاورمیانه و فراتر از آن نقش‌آفرینی کند. او با اشاره به روابط دیرینه عراق با تهران و واشینگتن، گفت عراق موقعیت منحصربه‌فردی برای میانجیگری میان دو کشور دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم از شرایط کنونی با تعبیر گرفتاری غرب آسیا در وضعیت نه جنگ و نه صلح یاد کرد که پیامد‌های ویرانگری برای اقتصاد جهانی، از جمله بالا رفتن قیمت سوخت و دشواری دسترسی به کود‌های شیمیایی، به همراه داشته است. گوترش در ادامه خواستار یک فرآیند دیپلماتیک جدی و مبتنی بر مذاکره برای پایان دادن به وضعیت «نه صلح، نه جنگ» بین ایالات متحده و ایران شد. او در سخنرانی خود در اجلاس مشترک آسه‌آن و سازمان ملل متحد در مانیل بار دیگر بر تعهد بی‌قید و شرط این سازمان به دفاع از آزادی کشتیرانی و تضمین امنیت آن در تمامی شرایط تأکید کرد.