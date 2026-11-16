کد خبر: 1390849
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
واکنش گسترده به رسوایی انتخاباتی نخست‌وزیر مستقر

نتانیاهونباید بماند، حتی یک دقیقه 

1 افشای دخالت نتانیاهو در انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل از جمله تلاش برای شنود رهبران احزاب عرب، واکنش‌های گسترده‌ای در اراضی اشغالی به دنبال داشته و جریان‌های سیاسی خواستار تحقیق در این زمینه شدند.

جوان آنلاین: افشای دخالت نتانیاهو در انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل از جمله تلاش برای شنود رهبران احزاب عرب، واکنش‌های گسترده‌ای در اراضی اشغالی به دنبال داشته و جریان‌های سیاسی خواستار تحقیق در این زمینه شدند. آیزنکوت خواستار کناره‌گیری نتانیاهو شده و تأکید کرده که او حتی یک دقیقه دیگر نباید در قدرت بماند. لاپید نیز اقدامات نتانیاهو علیه احزاب و فعالان عرب و تلاش برای زیر سؤال بردن نتایج انتخابات کنست را تلاشی برای انجام کودتا توصیف کرده است. 
در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر صهیونیستی احزاب عربی را بدون ارائه شواهد به تخلفات سیاسی در فرایند انتخابات پارلمانی متهم می‌کرد اکنون گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد دفتر او در روند رأی‌گیری و تلاش برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات مداخله کرده است. 
در پی افشای گزارش‌هایی درباره دخالت احتمالی دفتر نتانیاهو در انتخابات اخیر از طریق به‌کارگیری دستگاه‌های امنیتی با اهداف سیاسی، نماینده کنست خواستار آغاز تحقیقات علیه نخست‌وزیر و کارکنان دفتر او شد. احمد الطیبی، نماینده عرب کنست اعلام کرد تحقیقات افشاگرانه ایلانا دیان، خبرنگار شبکه ۱۲ اسرائیل ایجاب می‌کند پلیس فوراً درباره نتانیاهو و نزدیکانش تحقیق کند. به گفته الطیبی، شواهد مطرح‌شده حاکی از تلاش برای «سرقت انتخابات» از طریق استفاده ابزاری از نهاد‌های مجری قانون و تأثیرگذاری بر روند رأی‌گیری است. وی این اقدامات را رفتاری مافیایی توصیف کرد که پایه‌های دموکراسی را تهدید می‌کند و از مشاور حقوقی کابینه و دادستانی کل خواست دستور آغاز تحقیقات کیفری را صادر کنند. الطیبی تأکید کرد که هیچ‌کس حتی نتانیاهو فراتر از قانون نیست. طبق گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، رئیس دفتر نتانیاهو یک روز پیش از انتخابات از سه فعال حزب رعم به پلیس شکایت کرده و پس از آن این افراد بازداشت و خانه‌هایشان بازرسی شده است. یکی از آنها، دکتر سیاف ابو ریاش بود که بازداشت شد. منتقدان می‌گویند هدف این اقدام، دامن زدن به ادعای «تقلب انتخاباتی اعراب» بوده است. لازم به ذکر است که نتانیاهو در روز انتخابات مدعی شد سه تن از مسئولان ارشد یک حزب عربی در جنوب اراضی اشغالی بازداشت شده‌اند و هنگام دستگیری، پاکت‌هایی حاوی مبالغی پول همراه داشته‌اند که به ادعای او، قصد خرید رأی داشتند تا انتخابات را به سرقت ببرند. 
دومین گزارش تخلفاتی که از سوی شبکه ۱۲ عبری افشا شده این بود که رئیس شاباک مجوز شنود تلفن پنج نماینده عرب کنست را درخواست کرده بود، اما دادستان کل اسرائیل در لحظات آخر با آن مخالفت کرد. این در حالی است که دفتر نخست‌وزیری و شاباک جزئیات را رد کرده و بر قانونی بودن اقدامات خود تأکید دارند. از این‌رو، این افشاگری‌ها می‌تواند فشار سیاسی و حقوقی بر نتانیاهو را افزایش داده و اعتماد به استقلال نهاد‌های امنیتی و عدالت انتخابات را به چالش بکشد. 


 نتانیاهو باید فوراً برکنار شود
در پی این رسوایی سیاسی، گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه در نخستین واکنش خواستار کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت شد. به گزارش الجزیره، گادی آیزنکوت مأمور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی نباید نتانیاهو حتی یک دقیقه بیشتر در رأس قدرت باقی بماند. وی اضافه کرد که رفتار نتانیاهو و اطرافیان وی تهدید ملموس و مستقیمی علیه دموکراسی به شمار می‌رود. حتی یک وجب در اسرائیل باقی نمانده که به خاطر نتانیاهو و منافع وی هدف قرار نگرفته باشد. نباید اجازه داد دور جدیدی از انتخابات برگزار شود و نتانیاهو همچنان در قدرت باقی بماند. آیزنکوت به لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره مداخلات دفتر نتانیاهو برای مانع‌تراشی در روند انتخابات نیز اشاره کرد. یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز روز دو‌شنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «با آشکار شدن جزئیات بیشتر روشن می‌شود که این اقدام تلاشی برای مختل کردن انتخابات نبود بلکه تلاشی برای کودتا بود.»
افشای این اقدامات خرابکارانه از سوی دفتر نتانیاهو، می‌تواند احزاب عربی را بیش از پیش به همکاری با رقبای سیاسی او سوق دهد؛ احزابی که اعلام کرده‌اند اجازه نخواهند داد نتانیاهو بار دیگر قدرت را در دست بگیرد. یوسف جبارین، رئیس فهرست مشترک عربی گفت: «نتانیاهو برای همه ما تهدیدی واقعی به شمار می‌رود و اکنون اولویت فوری، بیرون کردن او از دفتر نخست‌وزیری است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نتانیاهو ، اسرائیل ، انتخابات
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