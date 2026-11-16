کد خبر: 1390848
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

اعلام جنگ آل خلیفه به شیعیان بحرین

1 حکم حبس ابد آل خلیفه برای ده‌ها روحانی شیعه با واکنش شدید معارضان روبه‌رو شد

جوان آنلاین: آل خلیفه در حکمی کم‌سابقه، برای ده‌ها نفر از روحانیون شیعه بحرین از جمله آیت‌الله شیخ عیسی قاسم حکم حبس ابد صادر کرد، احکامی که آشکارا تحت تأثیر اعتراضات مردمی به رویکرد حکومت بحرین در جنگ امریکا علیه ایران صادر شده است. این احکام، تنش‌های داخلی را وارد مرحله‌ای جدید کرد و ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه، دیروز برای قیام مردمی فراخوان داد. 

دستگاه قضایی بحرین روز دو‌شنبه در حکمی کم‌سابقه، شمار بزرگی از برجسته‌ترین چهره‌های مذهبی شیعه را به حبس ابد و مجازات‌های طولانی‌مدت زندان محکوم کرد. این احکام در پرونده‌ای امنیتی علیه روحانیون و شخصیت‌های مذهبی صادر شده است. جمعیت الوفاق، بزرگ‌ترین جریان سیاسی مخالف حکومت بحرین، اعلام کرده که ۴۹ تن از شخصیت‌های مذهبی شیعه به حبس ابد محکوم شده‌اند و تنها برای چهار نفر حکم زندان ۱۵ساله صادر شده است. منابع دیگر، شمار محکومان به حبس ابد را ۵۳ تا ۶۷ نفر اعلام کرده‌اند. در میان محکومان به حبس ابد، نام آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم، برجسته‌ترین مرجع دینی شیعیان بحرین، و همچنین شیخ حسین الدیهی، از چهره‌های مرتبط با جمعیت الوفاق، دیده می‌شود. حکم شیخ عیسی قاسم در حالی صادر شده که او از سال ۲۰۱۸ در قم اقامت دارد و پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۶ تابعیت بحرینی خود را از دست داده بود. جلسه صدور حکم ابتدا برای هشتم نوامبر ۲۰۲۶ تعیین شده بود، سپس به ۲۲ نوامبر موکول شد، اما در نهایت با اطلاع‌رسانی به وکلای متهمان، به دیروز دو‌شنبه ۱۶ نوامبر انتقال یافت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که گزارش‌هایی از حملات ایران به پایگاه‌های امریکا در منطقه الرفاع بحرین منتشر شده بود. 

این احکام با واکنش شدید جریان‌های مخالف حکومت آل‌خلیفه مواجه شده است. ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه که هدف اعلام‌شده خود را تغییر نظام سلطنتی و استقرار جمهوری از طریق مراجعه به آرای عمومی خوانده، دیروز با انتشار بیانیه‌ای، احکام صادرشده را تهدیدی علیه موجودیت جامعه شیعه بحرین دانسته و از مردم خواسته است در برابر سرکوب مذهبی و سیاسی، به میدان بیایند. این جریان هشدار داده است که برخورد با علمای برجسته شیعه صرفاً یک پرونده قضایی نیست، بلکه می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از جامعه مذهبی و کل ساختار اجتماعی بحرین داشته باشد. باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین، این روند قضایی را مخفیانه و ناعادلانه توصیف کرده و از قول برخی روحانیون بحرینی نقل کرده که اعترافاتشان تحت شکنجه، اجبار و تهدید اخذ شده است. وی همچنین از محرومیت بسیاری از متهمان از دسترسی به وکیل در جریان بازجویی‌ها انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. 

اثر جنگ با ایران

گزارش‌ها از استقرار نیرو‌های امنیتی در مناطق مختلف بحرین برای مقابله با اعتراضات احتمالی حکایت دارد. سفارت امریکا در منامه با هشدار درباره احتمال حملات مسلحانه و هدف قرار گرفتن منافع این کشور، از شهروندان امریکایی خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند. رویداد‌های بحرین در بستر جنگ امریکا و ایران اهمیت بیشتری دارد. حکومت بحرین طی ماه‌های اخیر، با طرح اتهاماتی درباره همکاری برخی شهروندان با ایران و سپاه پاسداران، موجی از بازداشت‌ها را آغاز کرده است. برخی منابع از بازداشت حدود ۶۰۰ شهروند و تشکیل پرونده برای ده‌ها روحانی و فعال مذهبی خبر می‌دهند. مخالفان معتقدند حکومت از شرایط جنگی برای تشدید فشار بر جامعه شیعه و محدود کردن همبستگی آن با ایران استفاده می‌کند. رویترز روز ششم نوامبر در گزارشی نگرانی حکومت از افزایش همدلی بخشی از جامعه شیعه با ایران اشاره کرده و تشدید برخورد‌های امنیتی و قضایی با روحانیون و فعالان مذهبی را تحت تأثیر جنگ امریکا می‌داند. رویترز نوشته است که جنگ ایران، نگرانی‌های امنیتی بحرین را تشدید کرده و این کشور را با پیامد‌های میزبانی از تأسیسات نظامی امریکا مواجه ساخته است. ACLED یک سازمان ناظر که تحلیل سیاسی ارائه می‌کند ارزیابی کرده که اعتراضات مرتبط با مسائل شیعیان، نزدیک به ۴۰درصد کل اعتراضات بحرین را در فاصله مارس تا اوت ۲۰۲۶ تشکیل داده‌اند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بحرین ، شیخ عیسی قاسم ، شیعه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

امریکا از جنگ جا زد!

کالابرگ کدملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

شما معجزه می‌بینید!

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

عزیمت وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

یمن به سوی عدن

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

بار‌ها سوریه رفت، حتی شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

چه کسی جنگ را می‌برد؟!

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

امتیاز دادن به امریکا تشویق جانی به جنایت

ترامپ گارد ضدمذاکره گرفت

خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

‌امنیت در محاصره فقر 

سالی ۲۰ هزار مرگ نوک کوه یخ سوانح جاده‌ای

زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری حوالی داورزن در خراسان رضوی را لرزاند

دیدار وزیر مالیه افغانستان با عراقچی

همدستی مهندس و جاعل در جعل اسکناس‌های یک میلیونی + گفت‌وگو با متهم

خطر یک هزار میلیارد تومانی بیخ گوش استقلال

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در شهر تهران
نشست خبری هفته بسیج
«نابینایی» ارمغان باربی‌های هالیوودی برای زنان و دختران
«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی
دانش‌آموزان و هوش‌مصنوعی/ AI حل‌المسائل دانش‌آموزان شده است!
خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای سایبری جنگ رمضان/ خودش را برای شهادت آماده کرده بود
تعلل دستگاه ها در مهار آلودگی هوا/ قانون هوای پاک ۱۲ درصدی!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار