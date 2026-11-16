اعلام جنگ آل خلیفه به شیعیان بحرین

جوان آنلاین: آل خلیفه در حکمی کم‌سابقه، برای ده‌ها نفر از روحانیون شیعه بحرین از جمله آیت‌الله شیخ عیسی قاسم حکم حبس ابد صادر کرد، احکامی که آشکارا تحت تأثیر اعتراضات مردمی به رویکرد حکومت بحرین در جنگ امریکا علیه ایران صادر شده است. این احکام، تنش‌های داخلی را وارد مرحله‌ای جدید کرد و ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه، دیروز برای قیام مردمی فراخوان داد.

دستگاه قضایی بحرین روز دو‌شنبه در حکمی کم‌سابقه، شمار بزرگی از برجسته‌ترین چهره‌های مذهبی شیعه را به حبس ابد و مجازات‌های طولانی‌مدت زندان محکوم کرد. این احکام در پرونده‌ای امنیتی علیه روحانیون و شخصیت‌های مذهبی صادر شده است. جمعیت الوفاق، بزرگ‌ترین جریان سیاسی مخالف حکومت بحرین، اعلام کرده که ۴۹ تن از شخصیت‌های مذهبی شیعه به حبس ابد محکوم شده‌اند و تنها برای چهار نفر حکم زندان ۱۵ساله صادر شده است. منابع دیگر، شمار محکومان به حبس ابد را ۵۳ تا ۶۷ نفر اعلام کرده‌اند. در میان محکومان به حبس ابد، نام آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم، برجسته‌ترین مرجع دینی شیعیان بحرین، و همچنین شیخ حسین الدیهی، از چهره‌های مرتبط با جمعیت الوفاق، دیده می‌شود. حکم شیخ عیسی قاسم در حالی صادر شده که او از سال ۲۰۱۸ در قم اقامت دارد و پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۶ تابعیت بحرینی خود را از دست داده بود. جلسه صدور حکم ابتدا برای هشتم نوامبر ۲۰۲۶ تعیین شده بود، سپس به ۲۲ نوامبر موکول شد، اما در نهایت با اطلاع‌رسانی به وکلای متهمان، به دیروز دو‌شنبه ۱۶ نوامبر انتقال یافت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که گزارش‌هایی از حملات ایران به پایگاه‌های امریکا در منطقه الرفاع بحرین منتشر شده بود.

این احکام با واکنش شدید جریان‌های مخالف حکومت آل‌خلیفه مواجه شده است. ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه که هدف اعلام‌شده خود را تغییر نظام سلطنتی و استقرار جمهوری از طریق مراجعه به آرای عمومی خوانده، دیروز با انتشار بیانیه‌ای، احکام صادرشده را تهدیدی علیه موجودیت جامعه شیعه بحرین دانسته و از مردم خواسته است در برابر سرکوب مذهبی و سیاسی، به میدان بیایند. این جریان هشدار داده است که برخورد با علمای برجسته شیعه صرفاً یک پرونده قضایی نیست، بلکه می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از جامعه مذهبی و کل ساختار اجتماعی بحرین داشته باشد. باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین، این روند قضایی را مخفیانه و ناعادلانه توصیف کرده و از قول برخی روحانیون بحرینی نقل کرده که اعترافاتشان تحت شکنجه، اجبار و تهدید اخذ شده است. وی همچنین از محرومیت بسیاری از متهمان از دسترسی به وکیل در جریان بازجویی‌ها انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است.

اثر جنگ با ایران

گزارش‌ها از استقرار نیرو‌های امنیتی در مناطق مختلف بحرین برای مقابله با اعتراضات احتمالی حکایت دارد. سفارت امریکا در منامه با هشدار درباره احتمال حملات مسلحانه و هدف قرار گرفتن منافع این کشور، از شهروندان امریکایی خواسته است احتیاط بیشتری به خرج دهند. رویداد‌های بحرین در بستر جنگ امریکا و ایران اهمیت بیشتری دارد. حکومت بحرین طی ماه‌های اخیر، با طرح اتهاماتی درباره همکاری برخی شهروندان با ایران و سپاه پاسداران، موجی از بازداشت‌ها را آغاز کرده است. برخی منابع از بازداشت حدود ۶۰۰ شهروند و تشکیل پرونده برای ده‌ها روحانی و فعال مذهبی خبر می‌دهند. مخالفان معتقدند حکومت از شرایط جنگی برای تشدید فشار بر جامعه شیعه و محدود کردن همبستگی آن با ایران استفاده می‌کند. رویترز روز ششم نوامبر در گزارشی نگرانی حکومت از افزایش همدلی بخشی از جامعه شیعه با ایران اشاره کرده و تشدید برخورد‌های امنیتی و قضایی با روحانیون و فعالان مذهبی را تحت تأثیر جنگ امریکا می‌داند. رویترز نوشته است که جنگ ایران، نگرانی‌های امنیتی بحرین را تشدید کرده و این کشور را با پیامد‌های میزبانی از تأسیسات نظامی امریکا مواجه ساخته است. ACLED یک سازمان ناظر که تحلیل سیاسی ارائه می‌کند ارزیابی کرده که اعتراضات مرتبط با مسائل شیعیان، نزدیک به ۴۰درصد کل اعتراضات بحرین را در فاصله مارس تا اوت ۲۰۲۶ تشکیل داده‌اند.