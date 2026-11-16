مناسبات بیشتر کشور‌های عربی منطقه با امریکا، به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج فارس که کمتر از یک سده از عمر دولت‌سازی آنها می‌گذرد، مناسباتی عادی نیست، بلکه این کشور‌ها به جعبه‌ابزاری کامل برای اجرای اراده، سیاست‌ها و راهبرد‌های امریکا تبدیل شده‌اند و حتی به چهره‌هایی مانند ترامپ و دامادش خدمات ارائه می‌دهند. آنها از تحقیر‌ها و چپاول‌های ترامپ و دیگر مقامات و رؤسای جمهور امریکا نیز شادمان هستند. به عبارت دیگر، در این کشور‌ها چیزی به نام استقلال، عزت، کرامت و غرور ملی کمتر به چشم می‌خورد و حتی غرور ملت‌های خود را نیز پایمال کرده‌اند.

این مناسبات زمانی که به منافع و امنیت ملی ایران آسیب می‌زند، برای ما نیز حائز اهمیت می‌شود. پیشینه رفتاری آنها در قبال ایران، طی حدود پنج دهه، شامل فهرستی از اقدامات شرورانه و کینه‌توزانه و رفتار‌های هماهنگ با امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی علیه ایران است. با این حال، در ۱۹ ماه گذشته و با آغاز تجاوز وحشیانه امریکا و رژیم صهیونیستی، شاهد مرحله جدیدی از رفتار این کشور‌ها علیه ایران هستیم.

اگرچه ایران در رویکرد‌های سیاست خارجی و منطقه‌ای خود همواره تلاش کرده است با کشور‌های یادشده روابط حسنه داشته باشد و گذشته مجرمانه آنها را ملاک روابط جدید قرار ندهد، اما این کشور‌ها وابستگی خود به امریکا، غرب و اسرائیل را در تقابل با ایران تا مغز استخوان افزایش داده‌اند و اکنون حتی وارد مرحله مشارکت در حمله نظامی علیه ایران نیز شده‌اند.

این وابستگی و آلودگی به سران غربی و صهیونیستی، تنها به باج‌دهی، قرار دادن سرزمین‌ها و حاکمیت‌های سرزمینی در اختیار امریکا، غرب و اسرائیل و تاراج ثروت ملت‌های خود محدود نمی‌شود، بلکه این کشور‌ها در کنار فساد سیاسی، به فساد اخلاقی نیز ورود کرده‌اند و یادگاری‌هایی با خانم تسیپی لیونی، وزیر خارجه اسبق اسرائیل، و همچنین در جزیره اپستین دارند.

در دو ماه گذشته، این عداوت کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس به این شکل جلوه کرده که برای نجات ترامپ از شکست نظامی، اقتصادی و سیاسی در برابر ایران، وارد شاتل‌سازی برای کشتی‌های قاچاق نفتی از تنگه هرمز شده‌اند. آنها چند صد کشتی کوچک را از کره‌جنوبی اجاره یا خریداری کرده‌اند تا بحران انرژی، کمتر گلوی ترامپ و اروپا را بفشارد و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را مخدوش کنند و در روند سیاسی و مذاکراتی نیز به نفع امریکا و اسرائیل خدمت کرده باشند.

با وجود اینکه این کشور‌ها با آگاهی کامل، سرزمین‌های خود را در راستای سیطره و هژمونی امریکا به پایگاه‌های نظامی علیه ایران تبدیل کرده‌اند و در مواردی نیز در حمله به ایران مشارکت داشته‌اند، حاکمان قبیله‌ای آنها و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در شورای امنیت سازمان ملل مطالبه خسارت بابت حملات ایران به کشورهایشان می‌کنند، چراکه هزینه ساخت این پایگاه‌ها را نیز به امریکا، انگلیس و اسرائیل تقدیم کرده‌اند. اکنون نیز این کشور‌ها نه‌تنها ائتلاف‌سازی‌های بادکنکی را برای ایجاد صف‌بندی نیابتی از سوی امریکا و اسرائیل علیه ایران و جبهه مقاومت دنبال می‌کنند، بلکه ستاد فرماندهی مشترک نظامی خود را در کویت افتتاح کرده‌اند. زمانی هم که رادار‌های امریکایی در کشورهایشان هدف حمله قرار می‌گیرد، همگی در یک سمفونی هماهنگ، حملات دفاعی ایران را به‌شدت محکوم می‌کنند. با وجود تمام خدماتی که به برجسته‌ترین فاسد و بی‌شخصیت‌ترین چهره جهان در امریکا، یعنی ترامپ و خانواده‌اش، ارائه کرده‌اند، خود را در جنگ علیه ایران بی‌طرف معرفی می‌کنند، اما ترامپ از آنها مطالبه هزینه‌های جنگ و خسارت‌های خود را کرده است. این روابط باج‌دهی و فسادگونه آن‌قدر گسترده شده که دموکرات‌های کنگره، پس از پیروزی در انتخابات و طرح درخواست تشکیل کمیته تحقیق درباره فساد ترامپ، ارتباطات مالی خانواده‌اش و سوءاستفاده‌های مالی و موارد دیگر، نگران هستند که پای این کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس نیز به تحقیقات باز شود و رسوایی از مرز‌های قابل‌کنترل خارج گردد.

در خلال همین جنگ وحشیانه ترامپ و نتانیاهو علیه ایران، این کشور‌ها بار دیگر برای دفاع از سرمایه‌ها و پایگاه‌های امریکایی، از امریکا سلاح خریده‌اند تا خسارت کمتری به آنها وارد شود.

حال، اگر حسن همجواری به این معناست که این حاکمان چنین رفتاری از خود نشان دهند، نباید از دکترین جدید و تجدیدنظر ایران در بسیاری از امور، قواعد رفتاری و رویکرد‌ها دچار غافلگیری شوند، چراکه در پاسخ به این رفتار‌های غیرانسانی، غیراسلامی و متضاد با حسن همجواری، ایران می‌تواند این کشور‌ها را شریک واقعی تجاوز و جنایت امریکا و اسرائیل ارزیابی کند و بخشی از فهرست اقدامات خصمانه آنها علیه ایران را در دستور کار قرار دهد.

آنها باید بدانند که هزینه دشمنی‌شان علیه ایران با برخی اقدامات کوچک و بی‌ارزش جبران نمی‌شود و جبران خسارت‌های جنگی در ۱۹ ماه گذشته، در ابعاد مادی و معنوی، می‌تواند یکی از موضوعات صدر اولویت‌های ایران باشد.