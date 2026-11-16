کد خبر: 1390765
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰
سیاست » اخبار کلی

سردار موسوی: با تکاپوی شهید تهرانی مقدم به رسیدن وقت نماز واقف می‌شدیم

سردار موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به عبودیت شهید تهرانی مقدم نوشت: با برانگیختگی و تکاپوی شهید سرفراز، سردار حاج حسن تهرانی‌مقدم می‌توانستیم به رسیدن وقت نماز واقف شویم.

جوان آنلاین: سردار سیدمجید موسوی، فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به چهارمین اجلاسیه نماز سپاه که به میزبانی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین برگزار شد پیامی صادر کرد که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین نادری، معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرائت شد.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حاضران گرامی و شرکت‌کنندگان محترم همایش نماز، سلام علیکم؛

نماز، یکی از جلوه‌های زیبای عبودیت الهی و نمایش ارتباط عاشقانه مخلوق کمال‌یافته با خالق هستی است.

فرصتی برای شست‌وشوی روح در زلال معارف ملکوتی و ایستادن و سخن گفتن با مخاطبی است که در کمال بی‌نیازی و در اوج قدرت و عظمت، شنوای کلام بنده خود گشته است.

نماز، فرصتی برای ورود به حیات طیبه و هم‌نوا شدن با انبیا و اولیا و ملائک است.

نماز، پشت پا زدن به منیت‌ها و گام برداشتن در مسیر یکپارچگی با همه عباد صالح الهی و قرارگیری در صف متقین و مخلصین است.

بی‌تردید، آنانی که در مواقع نماز، روحی برافروخته پیدا می‌کردند و گام‌هایشان برای درک حضور در بارگاه اقدس الهی و شرکت در نمازهای جماعت بلند می‌گشت، وجودی بهره‌یافته از حقایق پنهان عالم هستی داشته و برای درک و جلب حضور نشانه‌ها و آیات آفاقی و انفسی، سر از پا نشناخته و شتابان به معراج خود روی می‌کردند.

مصداق چنین رفتار عاشقانه‌ای، شهید سرفراز، سردار حاج حسن تهرانی‌مقدم بود که با برانگیختگی و تکاپوی او می‌توانستیم به رسیدن وقت نماز واقف شویم.

و چه زیبا بود که در ادای شکر الهی، در هر فعالیت موفق عملیاتی و تحقیقاتی، نماز در هر شرایط، صعب و سخت شاخصه ابراز سپاس او به درگاه باری‌تعالی بود.

برای رمزگشایی موفقیت‌های انسان‌های بزرگی همچون او که دستاوردهای کم‌نظیری را برای ما به ارمغان گذاشتند، باید ورودی به ابعاد شخصیت عبادی آن‌ها نمود و راه‌های میان‌بُر رستگاری را در سیره آن‌ها جست‌وجو کرد.

امید است چنین نشست‌های پرفضیلتی، علاوه بر فزونی معرفت، با معرفی مصادیق عینی و محسوس که قرین ما در دوران حاضر بوده‌اند، فرصتی را برای آموختن طریقه سیر و سلوک و شایستگی‌تاب‌گیری در مسیر قرب الهی فراهم آورد.
موفق و مؤید باشید.

سید مجید موسوی

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: سردار موسوی ، نیروی هوافضای سپاه ، حسن تهرانی مقدم
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