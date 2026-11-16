کد خبر: 1390760
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۳
سیاست » اخبار کلی
بقائی:

پاسخ ایران به تجاوز، دفاع مشروع است نه تقلید از تجاوز

ف سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از روایت‌سازی سازمان‌یافته رسانه‌ای و جنگ روانی رژیم صهیونیستی علیه ایران، تاکید کرد: ایران برای شکست‌دادن متجاوز نیازی به تقلید از روش‌های تروریستی دشمنان خود ندارد و در زمین بازی آنها قرار نخواهد گرفت.

جوان آنلاین: «اسماعیل بقائی» روز دوشنبه ۲۵ آبان در واکنش به اتهام‌زنی‌های اخیر علیه ایران، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از پرونده موسوم به «یخچال‌ها» در فرانسه تا ادعای ترور مقام‌های آمریکایی، با یک روایت‌سازی بدسگالانه سازمان‌یافته از سوی دستگاه رسانه‌ای و جنک روانی رژیم صهیونیستی مواجهیم؛ کارزاری که می‌کوشد ایران را نه صرفاً تهدیدی علیه دولت‌های غربی، بلکه دشمن زندگی روزمره شهروندان عادی معرفی کند.

وی افزود: هدف روشن است؛ وقتی افکار عمومی آمریکا و اروپا با جنگ‌طلبی رهبرانشان همراه نیستند، باید با تولید و تزریق ترس و وحشت، آنها را به حمایت از جنگ سوق داد و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی رهبرانشان را در پوشش دفاع از امنیت شهروندان مشروعیت بخشید و هم‌زمان، با القای تهدید ترور علیه مقامات آمریکایی، جنگ را به مسئله‌ای شخصی برای آنها تبدیل کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اقدامات آمریکا و اسرائیل در جریان تجاوز به ایران تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل در تجاوز به ایران، با ترور مقامات و هدف قراردادن مردم عادی، تروریسم دولتی را به عریان‌ترین شکل به نمایش گذاشتند. ایران اما با مقاومت و دفاع مشروع خود پاسخ محکمی داده و می‌دهد؛ نه نیازی به تقلید از دشمنانش دارد و نه علاقه‌ای به اختلال در زندگی شهروندان عادی که خود قربانی تصمیم‌های غلط رهبران بی‌مسئولیتشان شده‌اند.

بقائی با تصریح این مهم که فرار و مخفی شدن مقامات آمریکایی در مخفی‌گاه‌های نظامی درحالیکه تا دیروز مدعی پیروزی در جنگ بودند با هدف جلب ترحم مردمی است که از دروغ‌گویی رهبرانشان و تبدیل دولت آمریکا به مجری اولویت‌های رژیم اسرائیل خشمگین‌اند؛ تاکید کرد: فروپاشی عصبی و ترس فزاینده آنان با هیچ ترفندی برطرف نخواهد شد. ایران برای شکست‌دادن متجاوز، نیازی ندارد به نسخه‌ای از متجاوز تبدیل شود و در زمین بازی بازنده‌ها بازی کند.

برچسب ها: اسماعیل بقائی ، جنگ ایران و آمریکا ، قدرت ایران در منطقه
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