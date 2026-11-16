کد خبر: 1390749
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

برای اداره درست کشور باید جلوی فساد، قاچاق و بی‌عدالتی را بگیریم

ی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای اداره درست کشور باید جلوی تخلف، فساد، قاچاق و بی‌عدالتی را گرفت، گفت: هدف ما این است که افراد نیازمند جامعه را شناسایی کرده و کمک بیشتری به آنها ارائه کنیم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در جلسه امور مالیاتی که با موضوع حکمرانی مبتنی بر داده و اطلاعات با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، کار، رفاه و امور اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف مرتبط با امور مالیاتی برگزار شد، با تأکید بر اجرای دقیق و درست مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: اگر بتوانیم با همراهی و همکاری و به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی، این مواد قانونی را درست و دقیق اجرا کنیم، دیگر شاهد تخلفات اقتصادی و رانت و فساد نخواهیم بود.

رئیس جمهور افزود: اگر داده‌ها و اطلاعاتی همچون کد ملی، کد شناسایی، کد پستی و داده‌های مالی و اقتصادی افراد به صورت دقیق و یکپارچه به سامانه سازمان امور مالیاتی ارائه و این اطلاعات تجمیع و به هم متصل شود، هرگونه اقدامی می‌تواند به راحتی قابل مشاهده، بررسی و رسیدگی باشد.

پزشکیان با ذکر این نکته که در دنیا سازمان‌های مالیاتی قوی‌ترین سیستم و مجموعه برای مقابله با تخلفات مالی شناخته می‌شوند، تصریح کرد: براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم همه افراد باید اطلاعات مربوط به اموال، املاک و دارایی‌های خود را در سازمان امور مالیاتی ثبت و اعلام کنند، و همه دستگاه‌های ذی‌ربط نیز باید با همکاری و همراهی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات و داده‌های در اختیار خود برای جلوگیری از بروز تخلفات اعم از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اختلافات ملکی، ایجاد رانت‌ها، قاچاق و فساد همکاری کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای اداره درست کشور باید بتوانیم جلوی تخلف، فساد، قاچاق و بی‌عدالتی را بگیریم، گفت: امروز هدف ما این است که افراد نیازمند جامعه را شناسایی کرده و کمک بیشتری به آنها ارائه کنیم، برای تحقق این هدف باید اطلاعات دقیق و داده‌های مستند و قابل ارزیابی داشته باشیم.

پزشکیان با اشاره به ضرورت ارتباط گیری مستمر سازمان امور مالیاتی با دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی جامعه برای دریافت اطلاعات مورد نیاز برای پرونده اقتصادی افراد در این سازمان، اظهار داشت: اگر این اطلاعات و داده‌ها به درستی و با دقت شناسایی و جمع آوری شود، دیگر با مشکلات مختلف در حوزه‌های اقتصادی از سوی برخی افراد متخلف و سودجو مواجه نخواهیم بود.

رئیس جمهور در همین زمینه به تصویب قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: به دلیل نبود اطلاعات دقیق و جمع آوری نشدن داده‌های اقتصادی افراد و مالکان، این قانون هنوز اجرایی نشده است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه وظیفه دولت کمک به حل مشکلات مردم و تأمین امنیت، سلامت و معیشت آنان است، گفت: ما متولی زندگی و معیشت مردم هستیم و باید از حقوق آنان دفاع کنیم، متأسفانه امروز به دلیل سوء مدیریت‌ها و اجرا نشدن درست قوانین، با مشکلات زیادی مواجه هستیم و مردمی که سالم زندگی می‌کنند از وضعیت موجود در کشور ناشی از تخلفات، رانت‌ها و فسادهای اقتصادی، ناراضی هستند.

رئیس جمهور تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم برای حفظ حقوق مردم و اجرای عدالت در توزیع امکانات و منابع عمومی کشور تلاش کنیم.

در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از وضعیت اجرا و استقرار مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اقدامات انجام شده در این راستا با همکاری دستگاه‌های مختلف با هدف حکمرانی مبتنی بر داده ارائه کردند و نمایندگان دستگاه‌ها نیز گزارشی از نحوه و میزان همکاری خود با سازمان امور مالیاتی در تحقق برنامه‌ها در این زمینه دادند.

سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در پروژه حکمرانی مبتنی بر داده، ارائه خدمات همه دستگاه‌های اجرایی به افراد جامعه بر اساس داده‌های دقیق جمع‌آوری شده در پایگاه داده این سازمان خواهد بود، افزود: در سامانه داده سازمان امور مالیاتی هر فردی از جامعه باید وضعیت دارایی‌های خود را ثبت کند و این اطلاعات در مواقع لزوم قابل دسترس و مشاهده خواهد بود.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، دولت چهاردهم ، مالیات
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